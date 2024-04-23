Пушков указал на необычную деталь в протестах в США

После начала палестино-израильского конфликта в США регулярно проходят акции против операции Израиля в секторе Газа и выделения американской помощи еврейскому государству. В течение последней недели протесты развернулись в Йельском и Колумбийском университетах.

«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в США еще не было. Для страны это качественно новое явление», - сообщил политик.

Ранее поддерживающие Палестину протестующие против израильских обстрелов сектора Газа перекрыли дорогу к аэропорту О’Хара в Чикаго и мешали автомобилям проехать. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали некоторых из людей.