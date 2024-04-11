Пушков резко ответил на слова помощника Остина о Крыме

Таким образом он отреагировал на заявление помощника главы Пентагона Селесты Уолландер, призвавшей преподать властям России «урок в контексте Крыма».

«Каким же образом он собирается „исключать“ Крым из состава России со всей тамошней президентской ратью? Каким образом? Задача невыполнима, понимают ли это в Вашингтоне? Понимают, полагаю, но боятся признать», - написал Пушков.

Политик отметил, что на этом фоне Уолландер приходится выступать в Конгрессе с публичными непрофессиональными оценками и «выдавать недостижимое за достижимое».

«Этот урок в итоге будет преподан им самим - не ставить недостижимые задачи перед собой, особенно имея дело с такой страной, как Россия», - добавил он.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет назвал бессильной злобой нацистов все угрозы атаковать Крымский мост.