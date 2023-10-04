Пушков рассказал о неожиданных последствиях отстранения Маккарти

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Таким образом он прокомментировал отставку спикера палаты представителей Кевина Маккарти - первого в истории США случая смещения спикера нижней палаты. По мнению Пушкова, несогласованность в конгрессе перешла из «риторической плоскости в практическую» и будет только нарастать.

«В США продолжается цикл высокой политической нестабильности», - указал сенатор.

Он добавил, что однопартийцы обвинили Маккарти в заключении «тайной сделки» с президентом Джо Байденом для продолжения поддержки Украины.

Ранее Маккарти сняли с поста после голосования по импичменту. Конгрессменам придется выбрать нового спикера, но «четкой альтернативы» пока нет.

После отставки Маккарти бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси попросили покинуть офис в Капитолии. Освободившийся кабинет отдадут новому спикеру.