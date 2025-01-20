Пушков раскрыл последствия публикации подробностей об убийстве Кеннеди

«Публикация этих досье, если она состоится, сама по себе будет мощнейшим ударом по „глубинному государству“ в США и может перевернуть представления десятков миллионов американцев о собственной стране», - написал он.

Пушков добавил, что, кроме обнародования засекреченных документов об убийстве Кеннеди и членов его семьи, Дональд Трамп может опубликовать и информацию о подлинной истории взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сенаторам США от Демократической партии заняться расследованием убийства своего однопартийца и бывшего президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи. До этого американские журналисты опровергли официальную версию убийства Кеннеди.