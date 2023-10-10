Пушков призвал серьезно отнестись к словам американского генерала Милли о ситуации с Россией
Важно серьезно относиться к словам недавно ушедшего в отставку с поста главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли о вероятности начала прямого конфликта между США и Россией в ближайшее десятилетие. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале.
«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», - указал Пушков.
По мнению сенатора, существует также вероятность, что американскому руководству будет «не до военного конфликта» с Россией, так как многие кандидаты на пост президента Соединенных Штатов считают главным противником своей страны Китай.
Кроме того, перед США появились новые политические вызовы в лице Ирана, Северной Кореи и эволюции всего Глобального юга. Страны данного региона стали стремиться к самостоятельности на мировой арене.
Ранее экс-председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что вероятность прямого столкновения между Соединенными Штатами и Россией увеличится, если проиграет Украина. Вместе с тем, по его словам, при таком раскладе американский оборонный бюджет «значительно увеличится» или удвоится.