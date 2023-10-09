Пушков предрек «харакири» США из-за ситуации на Украине и в Израиле

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«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», - подчеркнул Пушков.

Сенатор обратил внимание, что американские власти должны благодарить «Бога или Си Цзиньпина», что в сложившихся условиях они не столкнулись с кризисом вокруг Тайваня. Ведь страна взяла на себя слишком много обязательств в мировом масштабе.

«Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы», - констатировал политик.

Ранее в ночь на 9 октября бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС выпустили ракетный залп по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также боевики сообщили, что выпустили 100 ракет по Ашкелону на юге Израиля.