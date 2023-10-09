Пушков предрек «харакири» США из-за ситуации на Украине и в Израиле
Приоритетность Украины в западной политике снизится после эскалации ситуации в Израиле. Теперь Соединенные Штаты должны работать на «два фронта». Иначе «все убедятся», что США не выносят бремени «глобального лидерства», и их адептам придется «сделать себе харакири», заявил сенатор Алексей Пушков в личном Telegram-канале.
«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», - подчеркнул Пушков.
Сенатор обратил внимание, что американские власти должны благодарить «Бога или Си Цзиньпина», что в сложившихся условиях они не столкнулись с кризисом вокруг Тайваня. Ведь страна взяла на себя слишком много обязательств в мировом масштабе.
«Типичный случай империи, сталкивающейся с многочисленными вызовами и все более перенапрягающей свои силы», - констатировал политик.
Ранее в ночь на 9 октября бригады «Аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС выпустили ракетный залп по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Также боевики сообщили, что выпустили 100 ракет по Ашкелону на юге Израиля.