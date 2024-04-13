13 апреля 2024, 07:35

Пушков ответил Шольцу на слова о разговоре с Путиным

РИА «Новости»
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Выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем условие для переговоров с президентом России Владимиром Путиным не отвечает нынешним реалиям. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с Путиным , если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.

«Как расценить это? Сам того не замечая, канцлер ФРГ выступает в жанре геополитической фэнтези. Он изрекает не вписывающие в реальность вещи, но которые отражают западную доктрину», - сообщил Пушков.

Сенатор объяснил, что еще два года назад такие заявления Шольца можно было объяснить неверной оценкой соотношения сил и западной самонадеянностью, то сегодня у них нет даже хлипкой прежней основы.

«Весь ход событий, в военной сфере, политике и экономике, противоречит тому, что ожидает Шольц. Полагают, что разговор с Путиным на его условиях не произойдет никогда», - заключил он.

Ранее стало известно, что в последний раз Шольц разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.

Германия Россия Владимир Путин Олаф Шольц
13 апреля 2024, 04:04
Полянский назвал позором заявление Кисиды о ядерных угрозах России
РИА «Новости»
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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на заявление председателя правительства Японии Фумио Кисиды в конгрессе США по поводу ядерной угрозы со стороны России. Свой пост он опубликовал в соцсети X.

«Какой стыд и позор», - написал Полянский.

Японский премьер-министр прибыл накануне в Вашингтон. В четверг, 11 апреля, в рамках визита Кисида выступил перед конгрессменами и поклялся, что Япония останется верным союзником и другом США.

Политик обвинил российские власти в том, что она якобы «продолжает угрожать применением ядерного оружия». По словам Кисиды, еще одна катастрофа, которая возможна в настоящее время, вызвала обеспокоенность во всем мире.

Ранее на заседании Совбеза организации зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. Вот только в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки японских городов.

Ядерное оружие США Япония Россия ООН
13 апреля 2024, 02:46
Женщина год ходила с останками подруги в чемодане
Freepik
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В Чили 80-летняя женщина не стала хоронить умершую подругу, а сложила ее останки в чемодан и носила с собой на протяжении года. Об этом сообщило издание La Tercera.

Полицейские узнали об этом, когда жительница Сантьяго забыла сумку с прахом на улице. Женщину нашли и задержали вместе с ее дочерью.

В полиции чилийка рассказала, что в чемодане ее мертвая подруга, которой не скончалась в апреле 2023 года из-за рака. Они пообещали друг другу не расставаться даже после смерти. Поэтому пожилая женщина поместила тело подруги в чемодан и повсюду брала его с собой.

Жительнице Чили теперь придется заплатить штраф за то, что она не уведомила власти о кончине подруги.

В Новосибирской области полицейские задержали женщину, которая убила свою подругу из-за «гробовых» денег.

Штрафы Женщины Полиция
13 апреля 2024, 02:11
Вспомнили Хиросиму, но забыли США. Япония обвинила Россию в ядерной угрозе
РИА «Новости»
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Зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации вспомнила про Хиросиму и Нагасаки. При этом в ядерной угрозе дипломат обвинила Россию, а не США, которые провели ядерные бомбардировки японских городов. Ее слова привело РИА «Новости».

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия. Катастрофа Хиросимы и Нагасаки никогда не должна повториться», - сказала Сино.

В своей речи японский дипломат не упомянула США, которые в конце Второй мировой войны провели ядерные бомбардировки двух японских городов.

В марте американский конгрессмен-республиканец призвал к ядерному удару по сектору Газа. Отвечая на вопросы избирателей по поводу бюджетных трат на конфликт на Ближнем востоке, политик заявил, что с ним нужно разобраться быстро «как в Нагасаки и Хиросиме». Позже он назвал свои слова «метафорой».

Ядерное оружие США Япония Войны Россия Оружие ООН
13 апреля 2024, 02:02
Киргизия ответила на проверку дипломата Жолдошбекова в Москве
РИА «Новости»
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Киргизия выразила России обеспокоенность из-за действий полиции по отношению к семье дипломата республики в Москве. Об этом сообщили на сайте киргизский МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, в пятницу прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым.

«Киргизская сторона выразила ему озабоченность действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве», - отметили в сообщении.

В МИД пояснили, что своими действиями полицейские нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года. Недопустимый случай требует тщательного разбирательства, чтобы «привлечь виновных лиц к ответственности». Российский посол выразил сожаление в связи с случившимся.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» , 8 апреля двое сотрудников МВД России прибыли по месту проживания в Москве советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова, чтобы проверить законность его пребывания на территории страны.

Ранее министерство миграции и социального обеспечения Киргизии предупредило, что граждан страны пытаются вербовать для совершения терактов в России.

Киргизия Россия Москва

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