Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам теракта в Crocus City Hall

«Первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время. Иначе все, что мы слышим от официального Парижа, это обещания послать войска и странные заявления властей об „экзистенциальной угрозе“ Франции со стороны России, под которыми - ноль оснований», - написал сенатор.

До этого французские и чилийские футболисты собрались в центре поля перед началом матча, чтобы почтить память погибших в Подмосковье, а также выразить солидарность с русским народом, как рассказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

В России группа «Пикник» опубликовала видео с песней «За невинно убиенных» , посвященной погибших в теракте.

Ранее турецкие власти передали России информацию о двух террористах , участвующих в атаке на Crocus City Hall. Как выяснилось, боевики посетили Турцию в феврале и марте.