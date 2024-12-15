15 декабря 2024, 17:58

Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации

РИА «Новости»
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена подготовить громкую политическую провокацию. Об этом в Telegram-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Зурабишвили понимает, что власти республики не позволят сосуществования двух президентов - бывшего и официально избранного.

«Она после 29 декабря перестает быть президентом страны официально. Зурабишвили надеется, что попытки снять ее с незаконно занимаемого поста дадут протестам оппозиции новый импульс. По сути, Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию», - написал Пушков.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ранее объявил, что новым президентом страны избрали кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили.

При этом Зурабишвили неоднократно заявляла, что не уйдет с президентского поста, потому что считает прошедшие парламентские выборы в республике нелегитимными.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
15 декабря 2024, 15:14
Бывший министр экономики ФРГ раскрыл причину распада «Светофора»
Unsplash
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Правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась из-за разногласий. Такое заявление в интервью Berliner Zeitung сделал бывший министр экономики Кристиан Линднер.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался не готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении государственного долга. Это привело к разладу в правительстве.

«В конце концов „Светофор“ сам себя заблокировал», - объяснил экс-министр.

Ранее Шольц назвал отставку Линднера необходимой. Во время этого выступления канцлер заявил об умении немецких властей обращаться с деньгами, чем вызвал бурный смех у депутатов.

Германия Экономика Олаф Шольц
15 декабря 2024, 15:08
Мощный торнадо в Сан-Франциско сняли на видео
Unsplash
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Последствия мощного шторма в Калифорнии сняли на видео. Кадры показал американский телеканал CNN.

Торнадо обрушился на Сан-Франциско. Сильный ветер переворачивал автомобили и валил пальмы. Из-за стихии возникли перебои с электроснабжением.

Город впервые в истории включили в зону предупреждения о торнадо, однако Национальная метеорологическая служба не выявила признаков шторма. Скорость ветра в районе парка Золотые Ворота и округа Ричмонд достигала 128 километров в час.

В октябре шторм разбушевался в Сан-Паулу. В результате около 1,6 миллиона бразильцев остались без электричества. Скорость порывов ветра превышала 100 километров в час.

Шторм Видео Калифорния
15 декабря 2024, 11:25
Сирийская оппозиция обвинила Израиль в неправомерном нападении
Unsplash
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Лидер сирийской оппозиции и руководитель группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Израиль неправомерно напал на страну. Об этом он сообщил  в эфире телеканала Syria TV.

По словам аль-Джулани, для своих нарушений израильская сторона использует ложные предлоги.

«Аргументы Израиля слишком слабые и больше не оправдывают их недавние нарушения», - заявил он.

Лидер группировки отметил, что Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии. По мнению аль-Джулани, это грозит дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.

Днем ранее Израиль целенаправленно ударил по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где дислоцированы российские военные базы. Ракеты поразили склады с боеприпасами и командные пункты.

Также ВВС Израиля запустили ракеты по научно-исследовательскому центру в районе Аль-Сафира.

*Запрещенная в России террористическая организация

Израиль Сирия Захват власти в Сирии
15 декабря 2024, 11:08
Хабек сделал признание о «загнанных в угол» немецких предприятиях
Unsplash
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Из-за проводимой Германией экономической политики предприятия страны оказались «загнаны в угол». Об этом газете Bild заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Он прокомментировал влияние исчезновения дешевого российского газа на немецкую бизнес-модель. По его словам, ФРГ является экспортным государством, нуждающемся в открытых рынках. Избранный президент США Дональд Трамп закрывает рынки, и то же самое делают власти КНР, подчеркнул вице-канцлер.

Хабек объяснил, что лоббирование Китаем своих электрокаров стало одной из главных проблем немецкого автопрома.

«Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет», - добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна не введет экономические ограничения против России. Порядка 56,15% компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) принадлежат находящимся под санкциями США «Газпрому» и «Газпром нефти».

Германия Санкции Экономика Промышленность

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