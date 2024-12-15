Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке политической провокации

По его словам, Зурабишвили понимает, что власти республики не позволят сосуществования двух президентов - бывшего и официально избранного.

«Она после 29 декабря перестает быть президентом страны официально. Зурабишвили надеется, что попытки снять ее с незаконно занимаемого поста дадут протестам оппозиции новый импульс. По сути, Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию», - написал Пушков.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили ранее объявил, что новым президентом страны избрали кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили.

При этом Зурабишвили неоднократно заявляла, что не уйдет с президентского поста, потому что считает прошедшие парламентские выборы в республике нелегитимными.