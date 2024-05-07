Пушков назвал ярмаркой тщеславия поведение Макрона на встрече с лидером КНР

«Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США», - отметил он.

Как подчеркнул Пушков, Макрон «притащил на встречу» с председателем КНР главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Ее же недолюбливают в Китае за настырность, указал сенатор. А Макрон просто хотел чувствовать уверенность и намекнуть на то, что за ним якобы стоит вся Европа.

Президент Франции, по словам Пушкова, очень звал Шольца на встречу. Однако тот не стал участвовать в «макроновской ярмарке тщеславия», резюмировал сенатор.

После мероприятия состоянием Макрона заинтересовалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала на противоречивость заявление президента Франции и его агрессивные шаги.