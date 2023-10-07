Пушков назвал выступление Путина на «Валдае» предостережением Западу

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О прокомментировал статью французской газеты Figaro о выступлении Путина и напомнил, что угроза ядерной войны исходит от Запада.

«Такая угроза может возникнуть в сегодняшнем мире только со стороны Запада», - отметил он.

Пушков добавил, Путин никому не угрожал - он только предостерегал и предупреждал страны Запада от необдуманных действий. По мнению сенатора, после выступления российского лидера многие поняли, что России не удастся нанести «стратегическое поражение».

«Этим адресатам пора также осознать, что заявленная ими цель - '\"стратегическое поражение» России - невыполнима», - заключил он..

Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что Путин, выступая на «Валдае», рассказал о своем видении современного мира. Глава государства продемонстрировал уважение ко всем странам и выступил за мировую многополярность.