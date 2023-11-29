Признание успехов Вооруженных сил Украины - свидетельство о невменяемости. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Глава венгерского МИД сообщил, что на заседании Совета руководителей внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО многие «вполголоса и с опаской» признали «далекими от ожиданий» результаты украинского контрнаступления. При этом один из участников встречи начала говорить о возможной победе ВСУ. Однако его попытку «изолировали».

По словам Пушкова, Сийярто тактично умолчал о том, кто именно пытался высказаться об «успешности украинского контрнаступления».

«Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», - написал российский сенатор.

В беседе с журналистами Bloomberg украинцы признались, что устали от конфликта. Также жители республики сообщили, что их разочаровали результаты контрнаступления ВСУ.