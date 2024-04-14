Пушков назвал главную цель визита Шольца в Китай

«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», - написал он.

Сенатор отметил, что Запад отличается враждебным отношением к Китаю и никакие переговоры на это не повлияют. Также Пушков напомнил, что США ранее объявили КНР главным соперником - стратегическим конкурентом.

Поэтому нажимы Запада не воспримут в Пекине - это будет игрой против собственных интересов, пояснил парламентарий.

Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с президентом России Владимиром Путиным , если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.