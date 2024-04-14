Пушков назвал главную цель визита Шольца в Китай
Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Пекин предпримет новые усилия, чтобы отдалить Китай от России. Но эти попытки обречены на провал, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
«Шольц в Пекине. Им будет предпринята еще одна попытка отдалить Китай от России, которая, предположительно, закончится так же, как и попытки, предпринятые Макроном, фон дер Ляйен и Йеллен», - написал он.
Сенатор отметил, что Запад отличается враждебным отношением к Китаю и никакие переговоры на это не повлияют. Также Пушков напомнил, что США ранее объявили КНР главным соперником - стратегическим конкурентом.
Поэтому нажимы Запада не воспримут в Пекине - это будет игрой против собственных интересов, пояснил парламентарий.
Ранее Шольц сообщил о готовности поговорить с президентом России Владимиром Путиным , если в Кремле осознают необходимость завершения боевых действий на Украине и вывода войск.