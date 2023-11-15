МЧС РФ продолжают эвакуацию россиян и членов их семей из сектора Газа. Вместе с гражданами России границу с Египтом пересекли 43 белорусских гражданина. Их вместе с россиянам автобусами организованной колонной отправляют в Каир, где им окажут медицинскую и психологическую помощь.

В Москву эвакуированные полетят самолетом МЧС. Из воны конфликта эвакуировали 297 человек, в Россию доставили уже 168 человек.

Эвакуацию россиян из сектора Газа организовало МЧС РФ совместно с дипломатами. Россия поблагодарила Египет за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа