15 ноября 2023, 20:39

Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 88 россиян — МЧС

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Пункт пропуска «Рафах» на границе с сектором Газа в среду, 15 ноября, пересекли 88 россиян. Всего из палестинского анклава удалось эвакуировать 297 человек. В Египте работает оперативная группа МЧС России, сообщила в Telegram-канале пресс-служба министерства.

МЧС РФ продолжают эвакуацию россиян и членов их семей из сектора Газа. Вместе с гражданами России границу с Египтом пересекли 43 белорусских гражданина. Их вместе с россиянам автобусами организованной колонной отправляют в Каир, где им окажут медицинскую и психологическую помощь.

В Москву эвакуированные полетят самолетом МЧС. Из воны конфликта эвакуировали 297 человек, в Россию доставили уже 168 человек.

Эвакуацию россиян из сектора Газа организовало МЧС РФ совместно с дипломатами. Россия поблагодарила Египет за содействие в эвакуации россиян из сектора Газа

Египет МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
15 ноября 2023, 19:46
США и ЕС решили выработать схему сближения Армении с трансатлантическими союзниками
unsplash.com
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США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Они уже вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, чьи слова привел ТАСС.

Представитель Госдепа напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила о намерении провести встречу с американской и армянской сторонами. По ее словам, это необходимо для сближения Армении с трансатлантическими союзниками.

«Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и мы выясняем, как это могло бы выглядеть», - добавил О’Брайен.

Страны НАТО пытаются продвигать через Армению свои интересы в регионе Закавказья, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия фиксирует шаги альянса.

Посольство США в Ереване планирует создать образовательную программу для обучения журналистов-расследователей в Армении. На эти цели Госдеп собирается направить 500 тысяч долларов.

США и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками. Они уже вырабатывают схему для его обеспечения, сообщил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, чьи слова привел ТАСС.

США Армения Евросоюз
15 ноября 2023, 19:38
США показали готовность вести диалог с РФ за кулисами саммита АТЭС — МИД
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты посылают сигналы о готовности вести диалог с Россией за кулисами мероприятий саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Дипломат напомнила о препятствиях, которые чинили россиянам США - это были и визовые, и организационные препоны для полноценного участия РФ в саммите.

«На таком фоне даже от США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами», - подчеркнула Захарова.

Ранее Белый дом передал приглашения на саммит АТЭС всем участникам, в том числе России. При этом США собираются действовать в соответствии с духом и принципами АТЭС и с американскими законами. Речь идет в том числе об учете санкций.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как уточнил посол по особым поручениям МИД России, Соединенные Штаты не пригласили президента Владимира Путина.

США Россия МИД РФ
15 ноября 2023, 18:56
ЕК предложила ввести санкции против компаний, связанных с выборами в новых регионах РФ
Unsplash
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Еврокомиссия предложила в рамках 12-го пакета санкций ввести санкции против физических и юридических лиц, которые помогали проводить выборы в новых регионах России или имели отношение к армии, ВПК и цифровому сектору. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил добавить в санкционный список 120 лиц и компаний, а также ужесточить потолок цен на нефть и принять новые торговые ограничения.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что Россия подготовилась к 12-му пакету антироссийских санкций. Он назвал поведение Евросоюза «санкционным зудом» и пригрозил ответными мерами. Дипломат напомнил, что предыдущие ограничения не смогли нанести серьезного ущерба России, но сильно ударили по экономике европейских стран.

По мнению немецкого журналиста Вольфганга Мюнхау, в Евросоюзе произошел раскол из-за антироссийских санкций, потому что представители объединения недооценили государство.

Санкции Россия Евросоюз Армия
15 ноября 2023, 18:31
Захарова назвала неприемлемым вступление Украины в НАТО
РИА «Новости»
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Вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо для России в любом виде. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России неприемлемо», - подчеркнула дипломат.

Ранее Андрес Фог Расмуссен предложил Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне заявил, что эта идея не соответствует принципам, которых придерживается его страна.

До этого предложение Расмуссена отклонил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. По его словам, Украина нуждается в военно-технологической помощи, а не идеях по отказу от части «ее» территорий.

Мария Захарова МИД РФ

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