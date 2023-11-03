Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют
Пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют на ремонт через три месяца. Об этом написал ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина.
«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации „Ивангород“», - поручил он.
Реконструкция на пропускном пункте для авто начнется с 1 февраля 2024 года. Пешеходная зона будет открытой. Министерству иностранных дел России поручили уведомить эстонскую сторону о принятом решении.
Ранее Эстония хотела закрыть границу для россиян. Демонтаж памятника Т-34 в Нарве стал для страны «хорошим поводом» продолжить эту практику. Прибалтийское государство использовало любую возможность, чтобы попытаться надавить на Россию. Тогда передвижение через пункт пропуска в районе Ивангород-Нарва ограничивали на неопределенный срок.