Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют

Лидер «Хезболлы» не исключил вероятность широкомасштабной войны с Израилем

Риск полномасштабного военного противостояния между «Хезболлой» и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла. Сегодня он впервые с момента обострения палестино-израильского конфликта выступил публично, об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать», - заявил Насрулла.

Лидер движения подчеркнул, что «Хезболла» участвовала в боевых действиях против Израиля с 8 октября. «Хезболла» подвергает себя риску, однако он оправдан, объяснил Насрулла - боевикам удалось стянуть к границе с Ливаном треть Армии обороны Израиля.

Нападение Израиля на Ливан станет самой большой глупостью , подчеркнул генсек. Соединенным Штатам на угрозы удара по позициям «Хезболлы» Насрулла ответил, что в этом случае пострадают интересы США и их военные. Лидер шиитского движения призвал арабские страны прекратить поставлять нефть в Израиль, чтобы прекратить нападение ЦАХАЛ на сектор Газа.