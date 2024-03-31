31 марта 2024, 10:13

Пулеметы и ракетные установки пропали у британских военных

РИА «Новости»
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Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее 30 единиц техники и оружия, которые либо украли с военных баз, либо оказались утеряны. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По информации, среди утерянных единиц оружия ракетные установки, штурмовые винтовки SA-80, пулеметы GPMG, а также тысячи боеприпасов. Кроме того, со складов исчезло стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн, автомат АК-47 советского производства и несколько пистолетов Glock.

«С 2018 по 2023 год пропали порядка 1,5 тысячи принадлежащих Минобороны ноутбуков, до 300 USB-накопителей и около сотни компьютеров. Только в августе 2023 года пропал 51 ноутбук, а еще 50 украли или потеряли за год», - отметили авторы материала.

Член парламента Сара Олни призвала компетентные службы провести расследование на предмет того, содержалась ли на пропавшей технике какая-либо конфиденциальная информация.

Ранее в сухопутных войсках Великобритании отменили столетний запрет на ношение бороды.

Великобритания Военные Оружие
31 марта 2024, 10:30
Силовики задержали в Турции 51 подозреваемого в связях с ИГ
Unsplash
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Турецкие спецслужбы продолжают операцию по борьбе с ИГ*. Глава МВД страны Али Ерликая сообщил в соцсети Х о задержании 51 подозреваемого в связях с этой террористической группировкой.

По его словам, операция проводилась в течение четырех дней в 21 провинции Турции. Задержания также проходили в Стамбуле и Анталье. Во время обысков силовики изъяли множество документов группировки.

Во вторник, 26 марта, Ерликая сообщал о 147 задержанных по подозрению в причастности к ИГ*. Всего с июня 2023 года по 25 марта 2024 года в стране задержали почти три тысячи человек, которых подозревают в связях с террористами. Из них силовики арестовали почти 700 человек.

Ранее турецкие СМИ писали, что фигуранты уголовного дела о теракте в Красногорске посещали Турцию. После проверки правоохранители Турции передали российской стороне данные по этому делу.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка запрещена в России.

Турция Стамбул
31 марта 2024, 09:29
Талибы выдвинули обвинение США из-за беспилотников в небе Афганистана
Википедия
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Американские беспилотные летательные аппараты нарушили  воздушное пространство Афганистана. Об этом в эфире телеканала Tolo News рассказал представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид.

Дроны заметили в последние дни в воздушном пространстве провинций Нимроз и Кандагар.

«Несомненно, эти беспилотники принадлежат США. Они пересекают наше воздушное пространство с территории соседних государств. Каждому необходимо осознать ответственность и прекратить агрессию», - сказал Муджахид.

Представитель талибов* подчеркнул, что соседствующие с Афганистаном страны не должны позволять США использовать свое воздушное пространство для нарушения афганских границ.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. В тот же месяц американские военные покинули территорию страны.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

США Афганистан Беспилотники
31 марта 2024, 05:30
В США второй раз за неделю судно врезалось в мост
Freepik
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В американском штате Оклахома грузовое судно врезалось в мост. Об этом сообщила в социальной сети X местная патрульная служба полиции.

«Движение по [шоссе] US-59 к югу от [города] Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост», - написали в сообщении.

Мост закрыли на время проверки, полицейские из дорожной службы направляли движение транспорта в другую сторону от сооружения.

После того, как инженеры осмотрели конструкции моста, движение в этом районе возобновили.

Ранее в американском городе Балтимор сухогруз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки , вызвав его частичное обрушение. В результате ЧП несколько машин упали в воду, а часть моста загорелась.

Позже появилась информация, что капитаном контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост, мог быть украинец. В ФБР при этом заявили, что причиной аварии стали технические неисправности судна и потеря контроля над ним.

США Полиция
31 марта 2024, 04:15
«Ищут повод». Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к большой войне
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Об этом он сказал на встрече с однопартийцами. Видеозапись выступления политик разместил в Facebook*.

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения не претендует на эти села, как и на другие территории, выходящие за международно признанные границы страны.

Ранее Пашинян заявил, что война с Азербайджаном начнется в течение недели , если Армения не передаст соседней стране приграничные села. Об этом политик сказал на встрече с жителями этих сел, пообещав им дополнительные компенсации.

* Facebook - соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Facebook Армения Войны Азербайджан Никол Пашинян

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