«Пугают даже исследователей». Странные артефакты заполонили пляжи на юге США

По информации канала, жуткие находки «пугают даже исследователей». Журналисты не советуют отдыхающим из любопытства открывать эти бутылки.

«Они меня не пугают, но я и не собираюсь их открывать. Я имею в виду, что в них должны быть заклинания и прочее - зачем рисковать?» - заявил Fox Digital исследователь Джейс Таннелл.

Внутри бутылок могут быть растения, а также волосы, ногти и даже «человеческие жидкости». В прошлом они использовались как оберег от злых чар. В XVI–XVII веках люди верили в ведьм и в то, что эти артефакты смогут защитить их от колдовства.

Но бутылки, которые находят в США, не столь древние. Исследователи предположили, что их изготовили и кинули в море в странах Карибского бассейна или Южной Америки.

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