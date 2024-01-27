27 января 2024, 04:49

Пугачеву и Галкина лишат замка в деревне Грязь из-за поведения юмориста

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Юморист Максим Галкин* и певица Алла Пугачева могут лишиться замка в деревне Грязь в Московской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Государственная дума приняла в I чтении проект поправок в УК РФ о конфискации имущества за фейки о российской армии. Комик же неоднократно негативно высказывался в адрес России и ее жителей после февраля 2022 года.

При этом сама Пугачева предпочла не высказывать свою политическую позицию. В начале ноября прошлого года звезда даже приезжала в Россию. Как отмечали журналисты, артистка могла вернуться, чтобы закончить два «творческих вопроса».

Провокационные выступления Галкина* волнуют не только российскую сторону. Ранее в Таиланде отменили два концерта юмориста из-за его политических высказываний на сцене. Как сообщил источник в местной развлекательной индустрии, правительство страны не любит, когда артисты допускают такое поведение перед зрителями.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
27 января 2024, 04:12
Германия стала ждать ошибки США, чтобы помириться с Россией
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Германия ждет удачного момента, чтобы выйти из-под американского влияния и восстановить отношения с РФ. Об этом заявил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире YouTube-канала.

«Только и ждут [в Германии], пока Америка где-то там поскользнется, и чтобы они опять выскочили из-под этого влияния Америки, восстановили <…> экономические связи с Россией», - заявил он.

По словам эксперта, Штаты использовали украинский конфликт для воспрепятствования тесным контактам России и ФРГ. У немецких политиков нет преимуществ от конфликта с РФ: они больше не имеют доступ к энергетическим ресурсам и потеряли позицию на важнейшем рынке для своих автомобилей.

«Немцы притворяются. [Канцлер ФРГ Олаф] Шольц притворяется, [глава Минобороны Борис] Писториус притворяется», - сказал Карасев.

Ранее в газете Financial Times заявили, что помощь Украине со стороны США «повисла на волоске». Это связано с победой экс-лидера Штатов Дональда Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире и кокусе в Аризоне.

Германия США Международные отношения Россия
27 января 2024, 03:57
Танкер Trafigura загорелся после ударов хуситов в Красном море
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся в ходе обстрела со стороны хуситов в Красном море. Об этом сообщило агентство Bloomberg.Позже на сайте компании также подтвердили информацию о пожаре на судне.

По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.

Как заявили РИА «Новости» в компании-оператора, никто не пострадал.

«По последним данным, пострадавших нет», - отметили в компании.

Ранее в британской компании Ambrey заявили, что йеменские хуситы могли по ошибке атаковать танкер с российской нефтью в Аденском заливе. Судно носило флаг Панамы.

В конце декабря 2023 года хуситы ударили по двум нефтяным танкерам под флагами Норвегии и Индии в Красном море. Как уточнили в командовании ВМС США, беспилотник должен был атаковать норвежское судно Blaamanen, но промахнулся.

США Пожары Корабли Нефть
27 января 2024, 03:32
США одобрили продажу F-16 Турции после ее решения по Швеции
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Председатель комитета по иностранным делам американского сената Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после заявления страны о ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета.

«Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16», - сказано в сообщении.

Ранее Турция одобрила вступление Швеции в НАТО. Государство подало заявку на присоединение к блоку еще в 2022 году. Турецкая сторона выдвинула условия, после выполнения которых Анкара согласится со вступлением Стокгольма в альянс. В итоге документы о ратификации заявки начали рассматривать в парламенте Турции с октября 2023 года.

США Турция Истребители Швеция НАТО
27 января 2024, 03:10
Байден согласился на «самые жесткие реформы», чтобы защитить границу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Джо Байден заявил, что граница США уже очень долго остается «сломанной». Эту ситуацию пора исправить: соглашение Белого дома с сенаторами сделает возможным провести «самый жесткий набор реформ» для защиты границы за всю историю Штатов. Заявление президента опубликовали на сайте правительства.

Байден уточнил, что его представители два месяца вместе с группой сенаторов разрабатывали меры по борьбе с кризисом на границе.

«Мы все понимаем, что граница остается сломанной на протяжении слишком долгого времени. Это давно пора исправить», - сказал президент.

Новый закон дал бы главе Белого дома новые полномочия закрывать границу в тех случаях, когда она «становится переполненной», отметил Байден.

Ранее губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявил, что готов направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Его поддержал глава штата Флорида Рон Десантис. Он не исключил, что тоже окажет Техасу.

США Мигранты Белый дом в США Джо Байден

Новости по теме