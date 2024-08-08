Пучдемон объявил о возвращении в Испанию

Лидер каталонских сепаратистов сбежал из страны около семи лет назад. Вновь приехать в Испанию он собирается, чтобы поприсутствовать на заседании в каталонском парламенте 8 августа. В этот день состоятся дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост главы региона.

Газета El Pais подтвердила, что арест Пучдемона по-прежнему действует, поэтому в Испании его может задержать полиция. По информации издания, правоохранители окружат здание парламента, чтобы арестовать политика.

Ранее фонд Клуни предложил арестовывать российских журналистов на территории европейских государств. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат указала, что организация будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест и возбуждения уголовных дел.