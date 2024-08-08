08 августа 2024, 07:23

Пучдемон объявил о возвращении в Испанию

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывший глава автономного сообщества Каталонии Карлес Пучдемон вернется в Испанию, несмотря на арест. Об этом он заявил в соцсети X.

Лидер каталонских сепаратистов сбежал из страны около семи лет назад. Вновь приехать в Испанию он собирается, чтобы поприсутствовать на заседании в каталонском парламенте 8 августа. В этот день состоятся дебаты по кандидатуре члена Социалистической партии Каталонии Сальвадора Ильи на пост главы региона.

Газета El Pais подтвердила, что арест Пучдемона по-прежнему действует, поэтому в Испании его может задержать полиция. По информации издания, правоохранители окружат здание парламента, чтобы арестовать политика.

Ранее фонд Клуни предложил арестовывать российских журналистов на территории европейских государств. Директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат указала, что организация будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест и возбуждения уголовных дел.

Испания Аресты
08 августа 2024, 08:45
Захарова уличила Японию в попытке порвать связи России и Центральной Азии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Японское руководство планирует расширить свое влияние в центральноазиатском регионе ради своих политических целей, а не из экономического интереса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликовали на сайте внешнедипломатического ведомства.

Она напомнила, что Центральная Азия находится в тысячах километров от Японии, но та по указу США настойчиво пытается «внедриться» в регион. По ее мнению, японские власти хотят нанести ущерб системе хозяйственных связей центральноазиатских стран с Россией.

«Официальный Токио заинтересован прежде всего в выгоде для собственных корпораций и беспрепятственном их выходе на развивающиеся рынки, тем самым ставя реципиентов в зависимость от внешнего капитала и технологий», - указала представитель МИД.

Захарова добавила, что партнеры России из Центральной Азии смогут отличить взаимовыгодное сотрудничество от корыстных планов Белого дома и Японии.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не ответил на вопрос о Курилах. Он отказался комментировать вопрос журналиста о возобновлении посещений могил предков на российской территории.

США Мария Захарова Япония Россия МИД РФ Азия
08 августа 2024, 05:01
Байден допустил, что Трамп устроит кровавый бунт в случае поражения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Действующий президент США Джо Байден выразил неуверенность в том, что в случае проигрыша экс-главы белого дома Дональда Трампа на выборах, передача власти в 2025 пройдет мирно. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», - заявил Байден в ответ на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти при проигрыше Трампа.

Трамп ранее заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с вице-президентом и кандидатом Камалой Харрис 4 сентября на площадке в Пенсильвании. Модераторами встречи будут Брет Байер и Марта Маккаллум.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
08 августа 2024, 03:20
Польских студентов задержали на пророссийской манифестации в Нигерии
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Нигерии на манифестации задержали шесть польских студентов с российскими флагами. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МИД Польши.

«В Нигерии, в штате Кано, во время антиправительственных протестов были задержаны шестеро граждан Польши - студентов», - рассказал собеседник агентства.

Задержанные участвовали в пророссийской манифестации и размахивали российскими триколорами. Об этом в МИД Польши сообщили местные правоохранительные органы. Собеседник агентства добавил, что студенты учатся в Варшавском университете и прибыли в Нигерию с научными целями.

В Польше накануне задержали пьяных арбитров за кражу дорожного знака. Имена нарушителей уже вычеркнули из списка арбитров на сайте УЕФА.

Протесты Россия Польша Студенты
07 августа 2024, 18:24
Богачи пригрозили уехать из Швейцарии из-за налога на наследство
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Швейцарские мультимиллионеры и миллиардеры пригрозили покинуть страну в случае введения 50% налога на наследство. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Правительство рассматривает любые способы выжать как можно больше из самых богатых людей. Но идея забирать половину наследства свыше 50 миллионов франков (59 миллионов долларов) вызвало недовольство у крупных бизнесменов.

«Чиновникам сказали, что такие меры приведут к уходу богатых и потере инвестиций», - написали авторы материала.

Предложение вынесут на общенациональное голосование через два года. Но уже сейчас сама его идея показывает, что идентичность страны постепенно размывается. Пока Швейцария отличается самыми низкими подоходными налогами в Европе.

Ранее Швейцария расширила список санкций против России. В нем оказались еще 69 физических лиц и 86 организаций. Новые ограничения в основном направлены против бизнесменов.

Инвестиции Налоги Европа Чиновники Швейцария

Новости по теме