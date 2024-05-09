«Психологическая обработка». Певец Колдун рассказал о выборе фаворитов на Евровидении

По его словам, международный музыкальный конкурс с каждым годом все больше упрощался в плане музыки. Если в 1990-х его участники выступали исключительно живьем, то позже, с развитием технологий, появилась графика.

«Все перетаскивалось с музыки на визуал, поэтому образы становились все ярче. Иногда эта яркость доходила до каких-то уже заграничных пределов», - рассказал собеседник 360.ru.

Колдун добавил, что смотрит конкурс, оценивая только музыку.

«Я смотрю за этим конкурсом каждый год. Я вынужден смотреть, чтобы понимать контекст, в котором это все развивается, хотя и без особого удовольствия», - признался он.

Певец также рассказал о выборе победителя по своему опыту в 2007 году, когда он участвовал в конкурсе. Уже тогда некоторые комментаторы из разных стран подчеркивали, что от выбора фаворита зависит, в какую страну придется всем поехать в следующем году.

На вопрос о влиянии букмекеров на выбор победителей, он ответил, что и такое бывает. На конкурсе всегда делали ставки, пояснил Колдун.

«Букмекерсие ставки во многом определяли общественное мнение или позицию, как мне кажется. Если человек, допустим, выступает не очень хорошо, но букмекеры ставят на него, то эти рейтинги постоянно „пушились“ через средства массовой информации, что вот именно этот [артист] победит», - пояснил он.

Есть те, кто голосует за исполнителей, которые нравятся, но есть и те, кто ведется на СМИ.

«Это такой момент психологической обработки», - резюмировал Колдун.