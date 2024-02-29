29 февраля 2024, 21:00

«Прямая угроза». Захарова оценила заявление Пентагона о войне России и НАТО

РИА «Новости»
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После громкого заявления министра обороны США Ллойда Остина мир увидел, что агрессором является Вашингтон. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон», - подчеркнула она.

Глава Пентагона ранее заявил, что после поражения ВСУ конфликт на Украине не остановится, а приведет к реальному столкновению России и НАТО. По словам Остина, подобное развитие событий вполне реально на фоне успешного продвижения ВС России на протяжении последних недель.

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию отметил, что Россия готова к диалогу, но под сомнение ставятся намерения США, ведь нынешняя американская администрация никогда не скрывала своих враждебных настроений.

США Мария Захарова
29 февраля 2024, 20:51
Путин напомнил о наличии у России мощного оружия
РИА «Новости»
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У России есть оружие, которое способно поразить цели на территории противников страны. Об этом напомнил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Они должны понимать, что у нас тоже есть оружие, <…> которое может поражать цели на их территории», - подчеркнул он.

Глава государства заметил, что все высказывания Запада, которыми пугают мир, реально грозят конфликтом с использованием ядерного оружия. Последнее, обратил внимание Путин, означает уничтожение цивилизации.

Президент подчеркнул, что возможные интервенты столкнутся с гораздо более трагичными последствиями , чем в прошлом. Он также указал, что из-за действий США и их сателлитов система европейской безопасности фактически исчезла, что в итоге породило риски для всех.

«Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война», - заметил Путин.

Ядерное оружие Международные отношения Оружие Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 20:10
Нидерланды захотели получить от России деньги за крушение МН17
РИА «Новости»
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Нидерланды могут инициировать процедуру взыскания с России платы в виде расходов на устранение последствий катастрофы самолета, выполнявшего рейс MH17. Об этом премьер-министр Марк Рютте сообщил в социальной сети X.

«Счетная палата посчитала расходы, понесенные правительством Нидерландов после крушения рейса MH17. Правительство очень благодарно за этот отчет», - отметил он.

По мнению Рютте, благодаря этому отчету можно составить «обоснованный иск о компенсации в судебном разбирательстве» Нидерландов против России после того, малайзийский Boeing рухнул на территории Донбасса. Крушение произошло в 2014 году.

МИД РФ ранее вызвал посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха. От него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на Россию ответственность за катастрофу.

До этого Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина после того, как появились новые результаты Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении MH17.

Катастрофы Рейс MH17 Нидерланды
29 февраля 2024, 19:29
Посвященный СВО фильм «Свидетель» показали в Италии
Freepik
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Более 80 человек в итальянском городе Фолиньо сходили на показ российского художественного фильма «Свидетель», в котором рассказали о спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова организатора показов ленты в Италии.

В центре сюжета ленты - бельгийский скрипач, который попал в Киев в начале спецоперации. Главный герой угодил прямо в руки украинских военных.

«Мэр города Фолиньо был полностью согласен с решением показать этот фильм. И на афишу было даже вынесено его имя, чтобы все видели, что с его одобрения пройдет показ», - рассказал основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.

До этого в начале года показ фильма в Болонье отменили. Лоруссо предположил, что это было связано с протестом украинского посла и цензурой местной мэрии. Он также добавил, что семь городов Италии приняли эту картину без проблем и скандалов.

Он уточнил, что зал кинотеатра, где прошел показ, был рассчитан на 80 человек. Однако явилось больше - 200 желающих. По его словам, итальянцы пришли на премьеру, чтобы увидеть другое мнение.

Ранее итоги фестиваля документального кино о героях СВО подвели в Москве.

Италия Военные Фильмы
29 февраля 2024, 19:05
Статуя Будды убила тайца, устроившего погром в храме
Unsplash
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Житель Таиланда, устроивший погром в храме и напавший на монаха, погиб из-за статуи Будды. Об этом сообщило издание The Thaiger.

Мужчина скончался в провинции Чонбури 27 февраля. Около 13:00 жители района Банбунг обратились в полицию и сообщили о человеке по имени Ик, который громил буддийский храм. По словам заявителей, таец находился под воздействием наркотиков.

Погибший был приятелем монаха, который подвергся нападению. Мужчина прожил несколько дней в храме. Монах сообщил, что Ик принял запрещенные вещества и ударил его по руке лампой дневного света. Пострадавший обратился за помощью к другим монахам, а его приятель в этот момент направился в главный зал храма, запер все двери и окна и начал крушить статуи.

Прибывшие на место полицейские подозревали, что у Ика может быть оружие, поэтом оставались снаружи и призывали его выйти. Поскольку мужчина не отвечал, правоохранители взломали дверь и вошли в храм.

«К своему шоку они увидели Ика, лежащего мертвым в луже крови. Острая головка статуи Будды пронзала его грудь», - отметили авторы The Thaiger.

По версии полиции, погибший пытался взобраться на самую большую статую Будды в главном зале, чтобы разрушить ее. Однако мужчина, вероятно, поскользнулся и упал на статую поменьше, заостренная голова которой проткнула его сердце и легкие.

Ранее американец обезглавил статую языческого идола Бафомета в сатанинском храме. Прокуратура США обвинила мужчину в преступлении на почве ненависти.

Таиланд

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