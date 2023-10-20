«Прожженные циники». Украина попыталась привлечь к себе внимание на фоне конфликта на Ближнем Востоке

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Утверждения Украины о том, что России выгоден палестино-израильский конфликт - «прожженный цинизм». Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Это совершенно прожженные циники. У них единственная задача, чтобы про них не забыли», - сказал он о киевских властях.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба всячески пытаются привлечь внимание к украинскому конфликту. Однако они не учитывают, что в мире, к сожалению, происходят другие кризисные ситуации.

«Которые Соединенные Штаты считают для себя приоритетными. Это не от нас зависит, а от неурегулированности конфликтов, прежде всего в силу политики США», - добавил он.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит решать свои задачи. При этом дипломат напомнил, что если бы Америка способствовала созданию палестинского государства, за что выступала Россия, такого напряжения и множества жертв ужалось бы избежать. Обострение палестино-израильского конфликта - одна из авантюр США.

Ранее Россия призвала Палестину и Израиль к прямым переговорам для решения всех вопросов. Конфликт необходимо прекратить как можно скорее. РФ направила жителям сектора Газа гуманитарную помощь.

Палестинская группировка ХАМАС выпустила тысячи ракет из сектора Газа по Израилю 7 октября. Десятки боевиков прорвались на израильскую территорию. Израиль официально объявил войну Палестине.