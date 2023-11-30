Провокационный характер. Кремль прокомментировал программу сотрудничества НАТО и Украины

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал новую программу сотрудничества Североатлантического альянса и Украины.

«Это нам не нравится, мы считаем, что действия альянса носят провокационный характер в отношении РФ», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что в программе сотрудничества НАТО и Украины нет ничего инновационного. При этом очевидно, что альянс намерен продолжать взаимодействие с украинской стороной, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Проведенный на Украине опрос показал, что все меньше жителей выступают за вступление страны в НАТО и Европейский союз. Около 53% респондентов назвали неприемлемым присоединение Украины к альянсу в существующих границах.

Ранее на Украине признали, что среди жителей пропадает сплоченность. Также в стране снизился уровень патриотизма и доверия к президенту Владимиру Зеленскому.