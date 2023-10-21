Проведение США ядерных испытаний в Неваде назвали шагом к эскалации

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«Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет Безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует. По крайне мере, мне об этом неизвестно», - сказал дипломат.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Совбез ООН обсуждать данные об испытаниях Пентагона на полигоне в Неваде, которые якобы провели на фоне отзыва ратификации России договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва проверит новости о том, что Вашингтон мог провести химические испытания в Неваде. По его словам, если данные не соответствуют действительности, то случившееся не противоречит ДВЗЯИ.