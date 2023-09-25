Проведение четырехсторонней встречи по Карабаху оценили в Анкаре
Конкретной даты и места проведения встречи президентов России, Турции, Азербайджана и Армении пока нет. Об этом сообщил РИА «Новости» дипломатический источник в Анкаре.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу с главами России, Азербайджана и Армении. Однако на данный момент Анкара не получила никакого ответа. Как отметил источник агентства, чтобы определиться по дате и месту проведения встречи, нужно прийти к консенсусу всех сторон.
«Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики. <…> Пока обсуждений (инициативы Анкары - прим. ред.) не было. Но такие планы есть», - добавил источник.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главами других стран стабилизирует обстановку в Нагорном Карабахе. По его словам, наладить ситуацию помогут и переговоры с Эрдоганом.
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