Проведение четырехсторонней встречи по Карабаху оценили в Анкаре

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести четырехстороннюю встречу с главами России, Азербайджана и Армении. Однако на данный момент Анкара не получила никакого ответа. Как отметил источник агентства, чтобы определиться по дате и месту проведения встречи, нужно прийти к консенсусу всех сторон.

«Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики. <…> Пока обсуждений (инициативы Анкары - прим. ред.) не было. Но такие планы есть», - добавил источник.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главами других стран стабилизирует обстановку в Нагорном Карабахе. По его словам, наладить ситуацию помогут и переговоры с Эрдоганом.

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