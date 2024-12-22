«Проваливай». Немцы освистали Шольца во время визита в Магдебург

Вместе с Шольцом прибыла глава МВД германии Нэнси Фезер. Они посетили рождественскую ярмарку, где ранее автомобиль врезался в толпу людей.

Во время визита канцлера прошла акция протеста. Люди кричали ему «Проваливай!» и свистели. В сети распространилось видео, на котором слышны неодобрительные крики в его адрес.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря, погибли пять человек и около 200 получили травмы. Преступником оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, наехавший на посетителей рождественской ярмарки в знак протеста против плохого отношения к его землякам.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на теракт в Магдебурге, назвав Шольца некомпетентным дураком, которому следует подать в отставку.