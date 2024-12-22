22 декабря 2024, 02:32

«Проваливай». Немцы освистали Шольца во время визита в Магдебург

РИА «Новости»
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Канцлера ФРГ Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга во время посещения места произошедшего накануне теракта. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Вместе с Шольцом прибыла глава МВД германии Нэнси Фезер. Они посетили рождественскую ярмарку, где ранее автомобиль врезался в толпу людей.

Во время визита канцлера прошла акция протеста. Люди кричали ему «Проваливай!» и свистели. В сети распространилось видео, на котором слышны неодобрительные крики в его адрес.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря, погибли пять человек и около 200 получили травмы. Преступником оказался 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, наехавший на посетителей рождественской ярмарки в знак протеста против плохого отношения к его землякам.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на теракт в Магдебурге, назвав Шольца некомпетентным дураком, которому следует подать в отставку.

Германия Терроризм Олаф Шольц
22 декабря 2024, 01:20
Подозреваемый раскрыл причину теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге
Unsplash
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Организатор теракта в Магдебурге в центральной Германии заявил, что наехал на посетителей рождественской ярмарки в знак протеста против плохого отношения к его землякам из Саудовской Аравии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Старший прокурор Хорст Хопенс уточнил, что подозреваемый назвал мотивом преступления недовольство обращением с беженцами-саудовцам. Однако эта версия требует проверки.

«Теперь нам предстоит выяснить, правдивы ли его заявления, нам предстоит провести дальнейшее расследование», - сказал он.

Председатель Центрального совета бывших мусульман Мина Ахади сообщила, что задержанный являлся психопатом и ярым исламофобом. Он годами терроризировал организацию.

Теракт произошел 20 декабря. Мужчина на машине сбил участников рождественской ярмарки.

Пять человек погибли, около 200 получили травмы. Подозреваемому 50 лет, до переезда в Германию он работал врачом в Саудовской Аравии.

Германия Терроризм Ярмарки
21 декабря 2024, 21:16
В Кремле пообещали ответить Абхазии на запрос об электроэнергии
РИА «Новости»
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Россия обязательно ответит Абхазии на просьбу о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда попросит, будет [ответ], конечно. Абхазия - родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи», - сказал он.

Песков также пожелал Абхазии стабильности, процветания и счастья в сотрудничестве с Россией.

До этого исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба рассказал, что власти страны попросили Москву бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии, направив заявки в российское Минэнерго. В Абхазии ежегодно отмечается нехватка электрической энергии в период с ноября по апрель из-за высокого потребления.

Кремль Электричество Дмитрий Песков Абхазия Россия
21 декабря 2024, 20:59
Врезавшемуся в толпу на ярмарке в Магдебурге подготовили обвинение
Global Look Press
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Задержанному за наезд на толпу на рождественской ярмарке Магдебурга водителю предъявили обвинение в убийстве пяти человек и покушении на жизни 205 пострадавших. Как сообщил телеканал MDR, с таким заявлением выступил прокурор города Хорст-Вальтер Нопенс.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что мужчина все еще находится на допросе, поэтому говорить о мотивах совершенного им преступления пока рано.

Представитель полицейского управления города Том-Оливер Лангханс заявил, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранителей в прошлом году по подозрению в подготовке к преступлению. Но тогда эти сообщения не подтвердились.

По данным газеты Die Welt , за рулем въехавшего в толпу автомобиля находился 50-летний врач Талеб аль-Абдул Мохсен. Он переехал в Германию в 2006 году и спустя 10 лет жизни попросил политическое убежище как критик ислама.

Авария с пятью погибшими и огромным количеством пострадавших произошла в Магдебурге в минувшую пятницу, 20 декабря. Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что власти трактуют наезд в толпу как теракт.

Задержанному за наезд на толпу на рождественской ярмарке Магдебурга водителю предъявили обвинение в убийстве пяти человек и покушении на жизни 205 пострадавших. Как сообщил телеканал MDR , с таким заявлением выступил прокурор города Хорст-Вальтер Нопенс.

Германия Уголовное дело ДТП Аресты Ярмарки
21 декабря 2024, 20:15
В Кремле рассказали о будущих отношениях России и США
РИА «Новости»
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Российско-американские отношения будет зависеть от действий США в будущем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к России», - сказал он.

В беседе с журналистами Песков отметил, что ракеты, которыми сейчас стреляют по территориям России, наводят американские специалисты.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину нужно начать действовать, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем.

При этом американская сторона не делала заявлений о желании провести переговоры. На расширенной пресс-конференции Путин сообщил о готовности встретиться с Трампом в любое время.

США Кремль Дмитрий Песков Россия

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