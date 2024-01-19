19 января 2024, 00:16

Провал в памяти привел Байдена к очередному публичному конфузу

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Здоровье и плохая память подвели президента США Джо Байдена во время его публичного выступления в штате Северная Каролина. Американский лидер заявил, что только что сделал совместную фотографию с членом палаты представителей Деборой Росс, которая в это время находилась в Вашингтоне. Видео с конфузом Байдена опубликовал на своей странице в X корреспондент Белого дома издания Today News Africa в Вашингтоне Симон Антеба.

В ходе своего выступления Байден заявил, что хотел бы упомянуть Дебору Росс, как представителя штата Южная Каролина в палате представителей.

«Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», - заявил Байден, вызвав громкий смех зрителей.

После этого президент США поправился и заявил, что все перепутал и конгрессвумен находится в Вашингтоне.

«А могла бы находится здесь», - добавил Байден.

В конце сентября прошлого года память снова подвела президента США Джо Байдена. Он не смог закончить начатую историю , которую уже рассказывал. В ходе своего выступления американский лидер начал повествование о потере своего сына Бо, а потом резко прервал речь и начал вести разговор о том, что хотел написать книгу. Кроме того, что он не договорил журналисты обратили внимание, что Байден уже рассказывал эту же историю за неделю до этого.

США Джо Байден
19 января 2024, 00:30
Подавили GPS-сигнал на половине территории. В Польше испугались российской РЭБ
РИА «Новости»
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Вооруженные силы России подавили сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре, а также в Финляндии и Эстонии. Об этом написало издание Epoznan.

Польские СМИ сообщили, что помехи в работе навигационной системы возникли 17 января. Причем это не первая ситуация за последние дни. Проблемы с GPS возникли не только в Польше, но и в Финляндии и Эстонии.

«По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org, это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», - добавили журналисты.

Авторы статьи отметили, что карта сбоев совпадает с теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, которые находятся в Калининградской области, и связали проблемы с GPS с военными испытаниями РЭБ.

Ранее стало известно, что НАТО проведет у российских границ крупнейшие учения со времен холодной войны. Учения пройдут на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, 1100 боевых машин, в том числе, 133 танка и 533 БМП.

Финляндия Военные учения Военные Россия НАТО Эстония Польша
18 января 2024, 21:25
Зеленский в Давосе запретил украинцам дышать
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы во время конфликта не имеют права «просто дышать воздухом». Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нельзя просто дышать воздухом, у нас война, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт», - сказал глава государства в ответ на вопрос об ужесточении мобилизации.

На форуме в Давосе Зеленский отметился несколькими скандальными заявлениями. Он заочно нахамил премьер-министру Китая Ли Цяну.

В СМИ появилась информация, что украинская сторона хотела организовать встречу Зеленского с Ли Цяном, но КНР ответила отказом. Комментируя это, украинский президент заявил, что и не собирался встречаться с китайским премьером, так как это чиновник не его уровня.

На форуме Зеленский также предложил бывшему президенту США Дональду Трампу «сначала думать, а потом говорить». А еще признал, что ресурсов мирового ВПК не хватит на противостояние с Россией.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Россия Китай
18 января 2024, 21:23
Участниками крупнейших учений НАТО со времен холодной войны станут 90 тысяч человек
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Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник») начнутся на следующей неделе в странах Балтии, Германии, Польше, Норвегии и Румынии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главнокомандующего силами Североатлантического альянса Криса Криволи.

В рамках учений отработают сценарий конфликта с «почти равным по силам» противником. Мероприятие продлится до мая, и в нем примут участие около 90 тысяч военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы свыше 80 истребителей, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Криволи подчеркнул, что в ходе учений отработают последние оборонные планы альянса.

«Учения Steadfast Defender 2024 продемонстрируют способность НАТО быстро развертывать силы из Северной Америки и других частей североатлантического союза для укрепления обороны Европы», - заявил главнокомандующий.

В учениях впервые примут участие военные Швеции, которая пока официально не присоединилась к альянсу. В ходе маневров особое внимание уделят развертыванию сил быстрого реагирования в Польше, переброске войск в страны Балтии. Германия станет центром приема подкреплений, а Норвегия и Румыния - периферийными источниками дополнительных сил.

Официального упоминания России в документах или заявлении представителей НАТО нет, но в последней редакции стратегии альянса страну называли наиболее значительной и прямой угрозой безопасности стран-участниц.

В последний раз учения подобного масштаба НАТО проводил в 1988 году. Тогда в нем принимали участие 125 тысяч человек.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко назвал военные маневры НАТО провокацией. Он подчеркнул, что такой демонстрацией силы альянс хочет оказать давление на Россию и подготовиться к реальным боевым действиям.

Военные учения Военные Россия НАТО
18 января 2024, 20:50
Конфликту Ирана и Пакистана предсказали быстрый финал
РИА «Новости»
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Обмен ударами Ирана и Пакистана не получит никакого продолжения. Претензий друг к другу у стран нет. Причиной стало поведение народа белуджи, живущего в приграничном районе двух стран. Об этом в комментарии «360» заявил востоковед и политолог Олег Гущин.

Он пояснил, что Белуджистан расположен на границе Ирана и Пакистана. Живущий там народ белуджи фактически считается иранским, но сами себя они ни к персам, ни к индийцам не относят.

«Они недовольны всяким правительством, хоть каким. Как и в каждой мусульманской стране, там большое количество молодых и малограмотных парней, из которых легко сколотить банды. Поскольку люди, пишущие арабским шрифтом, - поэты, но назовут они себя Исламским фронтом освобождения мира от зла. Скорее всего, какая-то из этих групп совершала вылазки на территорию Ирана», - заявил Гущин.

Востоковед подчеркнул, что такое поведение не понравилось властям Ирана, которые грохнули по одному из лагерей в Белудже.

«Расшириться этот конфликт не может, потому что Пакистан - ядерная держава, а Иран близок к этому статусу. И там, и там достаточно нормальные правительства, поэтому они этот конфликт быстро купируют», - добавил эксперт.

Он не исключил, что взаимными ударами все и ограничится, потому что наживать себе дополнительных врагов обе страны не хотят. Ирану достаточно США в качестве главного соперника, а у Пакистана есть Индия.

Иран нанес удар по пакистанской провинции Белуджистан в минувший вторник, 16 января. Корпус стражей исламской революции объявил, что в результате поразил базу террористической группировки «Джейш аль-Адль».

Спустя два дня Пакистан обстрелял иранскую провинцию со схожим названием Систан и Белуджистан. МИД страны заявил, что целью стали убежища боевиков. В ведомстве подчеркнули, что не покушались на суверенитет и территориальную целостность Ирана, но пошли на такой шаг ради государственной безопасности.

МИД России призвал обе стороны не доводить конфликт до эскалации и перейти к переговорам.

Пакистан Иран

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