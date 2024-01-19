Провал в памяти привел Байдена к очередному публичному конфузу

В ходе своего выступления Байден заявил, что хотел бы упомянуть Дебору Росс, как представителя штата Южная Каролина в палате представителей.

«Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», - заявил Байден, вызвав громкий смех зрителей.

После этого президент США поправился и заявил, что все перепутал и конгрессвумен находится в Вашингтоне.

«А могла бы находится здесь», - добавил Байден.

В конце сентября прошлого года память снова подвела президента США Джо Байдена. Он не смог закончить начатую историю , которую уже рассказывал. В ходе своего выступления американский лидер начал повествование о потере своего сына Бо, а потом резко прервал речь и начал вести разговор о том, что хотел написать книгу. Кроме того, что он не договорил журналисты обратили внимание, что Байден уже рассказывал эту же историю за неделю до этого.