Провал ЦХАЛ. Почему Израиль проспал атаку

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Четыре этапа нападения Американские и израильские чиновники признали, что у разведки не было данных о подготовке нападения ХАМАС. Также не оправдала себя система ПВО «Железный купол», прежде считающаяся несокрушимой, сообщила газета The New York Times.





Бойцы на мотоциклах хлынули в образовавшуюся брешь. Затем подошли бульдозеры и расширили проход для новых бойцов уже на полноприводных автомобилях. Тем временем палестинский спецназ атаковал штаб израильской армии на юге и отключил связь.

Финалом операции прорыва стал захват заложников и переброска их в Газу. При этом собеседники журналистов Reuters не скрывали: ХАМАС много лет работал над тем, чтобы заставить Израиль думать, будто они не желают вооруженного конфликта.









В любом случае события последних дней показали, что ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - несколько переоценена, тем более что она не воевала на своей земле с 70-х годов прошлого столетия. А последняя и не слишком успешная война проходила в Ливане: тогда «Хезболла» здорово потрепала израильтян.

Люди недоумевают: как сотни палестинцев смогли подойти близко к израильской базе и на это никто не отреагировал? Как некогда могущественная разведка могла проспать такую массированную атаку? И почему армия начала действовать лишь спустя несколько часов после нападения? По мнению многих экс-военных, все это можно объяснить тем, что правительство Израиля предало население и саму страну. Некоторые уверены: прорыв палестинских радикалов допустили затем, чтобы получить повод с ними расправиться. Пусть и ценой жизней самих израильтян.





Наверняка впоследствии руководство ЦАХАЛ проведет внутреннее расследование и выяснит причину неподготовленности своих солдат. Но едва ли эти данные обнародуют - их наверняка постараются скрыть от общественности.

Атака палестинцев была разделена на четыре части. Первой был запуск трех тысяч дешевых, но смертоносных ракет.

В это время боевики пересекли границу на парапланах, написал Reuters со ссылкой на палестинский источник.

Провал ЦАХАЛа Джерелиевский предположил, что ХАМАС мог получить системы радиоэлектронного подавления или организовал кибератаку, которая заблокировала израильские системы слежения. Успешное нападение палестинцев также ставит под сомнение работу Моссада.

«У Израиля достаточно большое количество внедренной агентуры в секторе Газа, ХАМАСе и запрещенном в России „Исламском джихаде“. По какой причине они не прореагировали и не сообщили о готовящемся нападение - вот это не совсем понятно. Есть немало и других вопросов», - заметил эксперт.

Мир не поддержит геноцид в секторе Газа Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», что сейчас в израильском медиапространстве довольно популярна теория заговора. Согласно ей, Израиль намеренно спровоцировал и допустил новый виток конфликта с Палестиной.

Приземлившись, исламские радикалы заняли территорию, а элитное подразделение ХАМАС штурмовало укрепленную стену - ту самую, напичканную дорогой следящей электроникой и системами обнаружения.

Однако заграждение легко разнесли взрывчатками.





Израильтяне заподозрили заговор Бывшие израильские военные, которые служили в секторе Газа, начали записывать видеообращения. Они утверждают, что граница буквально утыкана камерами и датчиками, а тревогу поднимали даже из-за севшего на ограду голубя. При малейшем подозрении к месту возможного ЧП моментально прибывали солдаты и военная техника.

Однако остается вопрос, сумеют ли израильтяне провернуть это, отметил эксперт. Вряд ли наземная операция ЦАХАЛ будет такой уж успешной, ведь она чревата огромными потерями: палестинцы, жившие в анклаве в течение 75 лет, не захотят уходить. Да и мировая общественность прореагирует на фактический геноцид в секторе Газа.