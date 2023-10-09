Провал ЦХАЛ. Почему Израиль проспал атаку

09 октября 2023, 19:53
Викимедиа
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Израильтяне, служившие в секторе Газа, не понимают, как боевики смогли прорвать оборону на границе. Правительство заподозрили в намеренном создании повода для уничтожения палестинского анклава. Есть и другая, более правдоподобная версия: разрекламированная армия Израиля попросту давно потеряла боевую форму. Но истинные причины провала ЦХАЛ никто все равно не озвучит.

Четыре этапа нападения Американские и израильские чиновники признали, что у разведки не было данных о подготовке нападения ХАМАС. Также не оправдала себя система ПВО «Железный купол», прежде считающаяся несокрушимой, сообщила газета The New York Times.


Бойцы на мотоциклах хлынули в образовавшуюся брешь. Затем подошли бульдозеры и расширили проход для новых бойцов уже на полноприводных автомобилях. Тем временем палестинский спецназ атаковал штаб израильской армии на юге и отключил связь.

Финалом операции прорыва стал захват заложников и переброска их в Газу. При этом собеседники журналистов Reuters не скрывали: ХАМАС много лет работал над тем, чтобы заставить Израиль думать, будто они не желают вооруженного конфликта.



В любом случае события последних дней показали, что ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - несколько переоценена, тем более что она не воевала на своей земле с 70-х годов прошлого столетия. А последняя и не слишком успешная война проходила в Ливане: тогда «Хезболла» здорово потрепала израильтян.

Люди недоумевают: как сотни палестинцев смогли подойти близко к израильской базе и на это никто не отреагировал? Как некогда могущественная разведка могла проспать такую массированную атаку? И почему армия начала действовать лишь спустя несколько часов после нападения? По мнению многих экс-военных, все это можно объяснить тем, что правительство Израиля предало население и саму страну. Некоторые уверены: прорыв палестинских радикалов допустили затем, чтобы получить повод с ними расправиться. Пусть и ценой жизней самих израильтян.


Наверняка впоследствии руководство ЦАХАЛ проведет внутреннее расследование и выяснит причину неподготовленности своих солдат. Но едва ли эти данные обнародуют - их наверняка постараются скрыть от общественности.

Атака палестинцев была разделена на четыре части. Первой был запуск трех тысяч дешевых, но смертоносных ракет.

В это время боевики пересекли границу на парапланах, написал Reuters со ссылкой на палестинский источник.

Провал ЦАХАЛа Джерелиевский предположил, что ХАМАС мог получить системы радиоэлектронного подавления или организовал кибератаку, которая заблокировала израильские системы слежения. Успешное нападение палестинцев также ставит под сомнение работу Моссада.

«У Израиля достаточно большое количество внедренной агентуры в секторе Газа, ХАМАСе и запрещенном в России „Исламском джихаде“. По какой причине они не прореагировали и не сообщили о готовящемся нападение - вот это не совсем понятно. Есть немало и других вопросов», - заметил эксперт.

Мир не поддержит геноцид в секторе Газа Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал «360», что сейчас в израильском медиапространстве довольно популярна теория заговора. Согласно ей, Израиль намеренно спровоцировал и допустил новый виток конфликта с Палестиной.

Приземлившись, исламские радикалы заняли территорию, а элитное подразделение ХАМАС штурмовало укрепленную стену - ту самую, напичканную дорогой следящей электроникой и системами обнаружения.

Однако заграждение легко разнесли взрывчатками.


Израильтяне заподозрили заговор Бывшие израильские военные, которые служили в секторе Газа, начали записывать видеообращения. Они утверждают, что граница буквально утыкана камерами и датчиками, а тревогу поднимали даже из-за севшего на ограду голубя. При малейшем подозрении к месту возможного ЧП моментально прибывали солдаты и военная техника.

Однако остается вопрос, сумеют ли израильтяне провернуть это, отметил эксперт. Вряд ли наземная операция ЦАХАЛ будет такой уж успешной, ведь она чревата огромными потерями: палестинцы, жившие в анклаве в течение 75 лет, не захотят уходить. Да и мировая общественность прореагирует на фактический геноцид в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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