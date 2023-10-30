Проукраинская провокация. Почему в Дагестане допустили массовые беспорядки

Заявление Меликова, что все купированно, конечно, радует. А теперь посмотрим, кто будет наказан, сколько человек накажут.

По сути, на протесты вышли один-два батальона молодых парней 25-30 лет, которые не нашли евреев в рейсах. Уму не постижимо то, что происходило. Ограбили магазины в аэропорту обычных дагестанцев.

Это провокация, с которой нужно очень серьезно разобраться не на уровне прокуратуры региона. Должна быть собрана федеральная комиссия, принято решение на уровне федерального центра с целью недопущения подобных ситуаций в принципе. Если мы видим, что на Дагестан нацелены разные западные структуры , значит, это нужно принять во внимание и работать с целью недопущения еще больших провокаций на Северном Кавказе.

Мы все помним, как в том же Дагестане также через Telegram-каналы раскачивались митинги против мобилизации. Дескать, «насильно» мобилизовывали. Все, что творилось в Дагестане, также было [спровоцировано] через Telegram-каналы. И с трудом это купировали в краткие сроки.

Ситуация, которая сейчас произошла, раскачена через проукраинские Telegram-каналы. Пора бы уже научиться реагировать изначально, заранее. Мы все должны понимать, что подобные действия, возможность показать определенный успех фейковых новостей в Дагестане воодушевляет наших врагов. И если получилось с мобилизацией, <…> сейчас они вновь ударили по мусульманскому населению, связанному с событиями в Палестине, раскачивая откровенную антисемитскую карту.

Далее - его прямая речь.

Несмотря на заявление руководителя Дагестана Сергея Меликова о том, что ситуация с махачкалинским аэропортом взята на контроль, <…> нельзя было изначально допускать подобных ситуаций. Раскачку антисемитских настроений через проукраинские Telegram-каналы можно было заметить и раньше.