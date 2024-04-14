«Противоречит логике». В Киргизии ответили МВД России на ЧП с послом
Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк о ситуации с послом Киргизии в Москве вызывает вопросы. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве отметили, что из слов Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама стала виновницей случившегося, когда находилась внутри своей квартиры.
«Это противоречит здравой логике. Рассчитываем на оперативную и объективную служебную проверку», - заявили в пресс-службе.
Также в дипломатической службе Киргизии добавили, что МВД необходимо рассмотреть видеозаписи с нагрудных камер полицейских.
Ранее стало известно, что два сотрудника МВД прибыли по месту проживания советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова в Москве для проверки законности его пребывания в стране. В доме находилась жена дипломата, которая отказалась предъявить документы. В отношении полицейских начали служебную проверку.
МИД Киргизии отмечал, что правоохранители своими действиями нарушили Венскую конвенцию.