14 апреля 2024, 09:21

«Противоречит логике». В Киргизии ответили МВД России на ЧП с послом

РИА «Новости»
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк о ситуации с послом Киргизии в Москве вызывает вопросы. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

В ведомстве отметили, что из слов Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама стала виновницей случившегося, когда находилась внутри своей квартиры.

«Это противоречит здравой логике. Рассчитываем на оперативную и объективную служебную проверку», - заявили в пресс-службе.

Также в дипломатической службе Киргизии добавили, что МВД необходимо рассмотреть видеозаписи с нагрудных камер полицейских.

Ранее стало известно, что два сотрудника МВД прибыли по месту проживания советника посольства Киргизии Манаса Жолдошбекова в Москве для проверки законности его пребывания в стране. В доме находилась жена дипломата, которая отказалась предъявить документы. В отношении полицейских начали служебную проверку.

МИД Киргизии отмечал, что правоохранители своими действиями нарушили Венскую конвенцию.

Киргизия МВД РФ Россия
14 апреля 2024, 10:20
Нетаньяху пообещал Израилю победу над Ираном
Global Look Press
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Израиль совместными усилиями одержит победу над Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после отражения воздушной атаки.

«Мы остановили эту атаку, мы перехватили ракеты. Вместе мы победим», - написал он.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, иранские военные нанесли воздушный удар беспилотниками и ракетами по территории Ирана. В стране объяснили эту меру гарантированным Уставом ООН правом на самооборону.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю отбиться от атаки. По его словам, ВВС сбили порядка 70 ударных беспилотников и три баллистические ракеты. Глава государства указал на высокое мастерство сил обороны.

В палестинском движении ХАМАС отмечали, что Иран совершил надлежащий военный ответ Израилю на атаку израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

Израиль Военные Иран
14 апреля 2024, 10:18
Иран выполнил операцию «Правдивое обещание», атаковав Израиль
РИА «Новости»
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Военнослужащие ВС Ирана провели операцию «Правдивое обещание» против Израиля. Иран не планирует продолжать ее. Об этом заявил глава Генштаба иранских ВС.

По его словам, целью операции были информцентр на израильско-сирийской границе, а также авиабаза «Неватим» в Израиле.

«США защищали Израиль в воздушном пространстве Ирака и Иордании, но не смогли остановить операцию, она достигла своих целей», - добавил глава Генштаба ВС Ирана.

Он предостерег власти Израиля от дальнейших атак по Ирану и его представительствам в других странах.

«Следующая операция будет масштабнее», - заявил военачальник.

Агентство IRNA сообщило о попадании выпущенных Ираном ракет в аэропорт Рамон в Негеве, район Арада, город Умм-эль-Фахм.

Ранее президент США Джо Байден похвастался, что американские военные сбили почти все иранские ракеты и беспилотники, атаковавшие Израиль.

Израиль Иран
14 апреля 2024, 10:16
Россия решила перенести переговоры по Закавказью из Швейцарии в другую страну
РИА «Новости»
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Россия решила перевести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Причиной стала утрата доверия к Берну как к посреднику в международных делах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова привело РИА «Новости».

По словам дипломата, на роль площадки для переговоров претендуют несколько стран.

«Российская сторона намерена продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы», - подчеркнула Захарова.

Женевские дискуссии по Закавказью начались в октябре 2008 года. Форум сориентировали на поддержание диалога между Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Посредниками выступали Россия, США, представители ЕС, ООН и ОБСЕ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российские власти должны признать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.

Грузия Абхазия Россия МИД РФ Южная Осетия
14 апреля 2024, 09:45
Швейцария потеряла доверие как международный посредник
Unsplash
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Деструктивная политика Швейцарии подорвала доверие к ней как к международному посреднику. Россия предупреждала страну об этом более года назад, напомнила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», - подчеркнула она.

Швейцария, заметила Захарова, поддержала все антироссийские санкционные пакеты Евросоюза. А солидарность, которую государство выражает Украине, противоречит декларируемому швейцарскому нейтралитету.

Также в последние месяцы Швейцария, обратила внимание дипломат, стала активно продвигать деструктивные инициативы. К ним Захарова отнесла так называемую международную конференцию по Украине , которую охарактеризовала как оторванную от реальности.

Кроме того, в стране занялись выработкой юридических основ механизма для конфискации находящихся в Швейцарии государственных активов России.

К позиции российской стороны официальный Берн, заметила Захарова, так и не прислушался.

Международные отношения Россия Швейцария

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