«Я всегда говорю людям, которые выступают за оружие Киеву - а может, вы сами пойдете на фронт, чтобы вас разорвало в окопах?» - сказал он.

Ротфусс выразил уверенность, что конфликт на Украине не разрешить только силой оружия. По его мнению, невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным является ошибочным мнением. Такой аргумент только используют, как оправдание для военных поставок, пояснил политик.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что администрация Джо Байдена запретила киевскому режиму вести мирные переговоры с Россией в 2022 году. По словам бывшего канцлера, тогда в Киеве допускали отказ от присоединения к НАТО и были готовы не говорить о крымском полуострове.