24 октября 2023, 03:00

Противникам переговоров с Путиным пожелали гибели на фронте

РИА «Новости»
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Конфликт на Украине сможет решить только путь переговоров, а сторонники военной помощи Киеву могут сами отправиться на бой с Россией. Об этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс заявил в интервью изданию Deutschland Kurier.

«Я всегда говорю людям, которые выступают за оружие Киеву - а может, вы сами пойдете на фронт, чтобы вас разорвало в окопах?» - сказал он.

Ротфусс выразил уверенность, что конфликт на Украине не разрешить только силой оружия. По его мнению, невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным является ошибочным мнением. Такой аргумент только используют, как оправдание для военных поставок, пояснил политик.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что администрация Джо Байдена запретила киевскому режиму вести мирные переговоры с Россией в 2022 году. По словам бывшего канцлера, тогда в Киеве допускали отказ от присоединения к НАТО и были готовы не говорить о крымском полуострове.

Германия Россия Переговоры Украина
28 октября 2023, 00:33
Взрывы прогремели в Одесской области Украины
РИА «Новости»
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Жители Одесской области Украины услышали звуки взрывов. Об этом сообщило местное  издание «Зеркало недели».

По информации журналистов, взрывы раздались в Измаильском районе. Там на реке Дунай располагается одноименный порт, являющийся одним из самых крупных в регионе.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, власти объявили в области воздушную тревогу. Всех жителей региона попросили пройти в ближайшие укрытия.

В ночь на среду, 25 октября, взрывы гремели в Николаеве. Тогда в городе тоже объявили воздушную тревогу. Еще взрывы слышали жители Хмельницкой области Украины.

Взрывы Украина
27 октября 2023, 23:53
Чехия раскрыла последствия падения Украины
Unsplash
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Чешские власти продолжают настаивать на своей позиции и поддерживать суверенитет Украины. Об этом президент страны Петр Павел заявил во время встречи с главами зарубежных диппредставительств, его процитировало агентство ЧТК.

«Чехия остается верной своей позиции и поддерживает суверенитет Украины. Если Украина падет, то падем мы все», - сказал он.

По мнению чешского лидера, нынешние конфликты не разрешить, просто выслушав обе стороны или проведя воображаемую линию где-то посередине интересов каждой из сторон.

Чешский президент также прокомментировал конфликт между Палестиной и Израилем. Он отметил, что последствия этого кризиса ужасны.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны не согласятся с пересмотром многолетнего бюджета Европейского союза, если в него включат только Украину.

Также Венгрия и Словакия высказались против выделения 50 миллиардов евро на помощь Вооруженным силам Украины. В качестве аргумента они указали на неэффективность такого формата поддержки.

Чехия Запад Украина
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 октября 2023, 23:17
США решили выпускать новый тип ядерной бомбы
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Соединенные Штаты усовершенствуют свою основную термоядерную бомбу B61. Об этом сообщил Пентагон.

«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 после одобрения конгресса и выделения соответствующих средств», - указали в сообщении.

По задумке Пентагона, обновленной бомбой хотят заменить часть запасов В61-7. Она будет обладать аналогичной мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которые сейчас есть у самой современной модификации В61-12.

В Пентагоне также заверили, что решение о модернизации снаряда не связано с какими-либо отдельными международными событиями, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

Накануне ВМС США провели испытания нового оружия на боевом корабле Savannah типа Independence. Американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. Она способна поразить надводные и воздушные цели.

Ядерное оружие США Пентагон

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