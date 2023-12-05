Противник Джорджа Сантоса назвал его исключение из конгресса США ужасным прецедентом

«Исключение Джорджа Сантоса из конгресса было неверным и закладывает ужасный прецедент в будущем. <…> Помяните мои слова: это открывает ящик Пандоры, который обязательно будет использоваться», - сказал он.

Вивек Рамасвами признался, что не поддержал Джорджа Сантоса - он назвал его патологическим лжецом. Но, по мнению бизнесмена, уголовным делом о мошенничестве займется суд. Решение же о его полномочиях в конгрессе должны принять избиратели.

Исключить республиканца предложил член палаты представителей Роберт Гарсиа. Лишение полномочий поддержали 311 политиков, против выступили 114 человек. Джорджа Сантоса обвинили в предоставлении в Федеральную избирательную комиссию ложной информации, использовании средств избирательной кампании для личных нужд.