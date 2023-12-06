Против передачи прибыли от российских активов Украине выступили в ЕС

В материале указали, что Украине потребуются «месяцы, возможно, годы», чтобы получить эти средства. По данным издания, вопрос обсуждлали на встрече представителей ЕС.

По оценкам властей Испании, председательствующей в Совете Евросоюза, прибыль от замороженных активов России к 2027 году может достичь 17 миллиардов евро. При этом они не пояснили, на чем основаны расчеты.

Ряд дипломатов стран ЕС предположили, что Испания не осведомлена о настроениях внутри блока. Другие считают, что на самом деле в стране хотели добиться финансирования других сфер на средства, которые планировали направить на поддержку Украины.

На фоне ухудшения экономической ситуации в мире и крупных региональных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке, Украина может остаться без помощи. Даже власти США, которые неоднократно подчеркивали готовность финансировать республику «сколько потребуется», сосредоточены на собственных проблемах.