Протесты с погромами начались в Дублине после нападения на женщину с детьми

Неизвестный мужчина с ножом напал на мать с тремя детьми возле школы в северной части Дублина. В результате пострадала 30-летняя женщина, пятилетний мальчик и две девочки - пяти и шести лет. Пострадавших увезли в больницу, мать и младшая дочь находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали прохожие - после этого ему тоже потребовалась госпитализация.

Ирландское издание Gript со ссылкой на свои источники сообщило, что нападавший - гражданин Алжира. Это вызвало волную беспорядков на улицах Дублина. Демонстранты подожгли автомобили полиции, трамвай и автобус, разбили витрины магазинов, напали на полицейский кордон. В городе начались столкновения между протестующими и полицейскими.

«Нельзя допустить, чтобы преступные и манипулятивные элементы использовали ужасающую трагедию, что посеять хаос», - заявила министр юстиции Ирландии Хэлен Макэнти.

В сентябре акция протеста против полицейского насилия в Париже закончилась столкновениями между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты начали забрасывать полицейскую машину камнями и бутылками, а затем попытались разбить окна палками, чтобы достать оттуда полицейских.

В Дублине начались антииммигрантские протесты с погромами и столкновениями с полицией, сообщил РБК. Причиной беспорядков стало вооруженное нападение мужчины - предположительно мигранта - на женщину с тремя детьми.