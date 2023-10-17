Протесты арабов в странах ЕС против действий Израиля в Газе ужесточились

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В странах Европейского союза протесты арабов против действий Израиля в секторе Газа становятся более радикальными. На появившихся в Сети кадрах видно, как неизвестные подожгли машину правоохранителей, в которой находился человек. На нем также загорелась одежда, однако полицейские смогли сбить пламя. Протестующие скрылись с места случившегося.

Люди выходят на протесты в поддержку Палестины в разных странах Европы. Недавно полиция во Франции с помощью водометов разгоняла демонстрантов в Париже.

В Тунисе также прошли митинги. Национальный комитет поддержки сопротивления в Палестине организовал марш, который стал посланием всему арабскому народу и Западу.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским городам. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».