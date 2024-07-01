Протестующие во Франции подожгли мусорные банки и разрушили магазины

Митинги в стране начались после публикации результатов первого тура парламентских выборов во Франции.

«Протестующие разгромили магазин Orange (мобильный оператор - прим. ред.) в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается», - написали журналисты.

Также на сайте опубликовали кадры с места событий. На них видно, как манифестанты поджигают контейнеры для отходов на улицах города. Также люди построили баррикады и начали взрывать петарды. По информации журналистов, пострадало отделение банка Societe General.

Ранее пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве заявил, что результаты нынешних выборов в парламент Франции оказались тяжелым поражением для лидера государства Эммануэля Макрона. Его коалиция заняла всего 21,5%, когда партия «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов, а коалиция левых «Новый народный фронт» - 29,1%.