Протестующие в Кении ворвались в здание парламента, там начался пожар
В Кении протестующие прорвались в парламент в столице страны Найроби. В части здания начался пожар, сообщил телеканал Citizen TV.
С утра в деловой центр города начали прибывать люди, которые требовали отставки президента. Полиция использовала слезоточивый газ и открыла стрельбу резиновыми пулями.
Новая волна протестов началась в Кении из-за планов правительства по повышению налогов на ряд некоторых товаров и услуг, сообщил RT.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее назвал Кению основным союзником вне НАТО. Такой привилегированный статус есть еще у 20 стран.