14 декабря 2024, 09:41

Протестующие в Грузии обратились к кандидату в президенты с неожиданной просьбой

Global Look Press
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Протестующие в Тбилиси потребовали у единственного кандидата на пост президента страны Михаила Кавелашвили показать его диплом о высшем образовании. Об этом в Telegram-канале сообщил активист Николай Левшиц.

«Акция „Покажи диплом!“ проходит сейчас перед зданием парламента», - написал он.

Левшиц объяснил, что впервые в Грузии у претендента на пост президента нет высшего образования. Наличие диплома не является обязательным условием для вступления в должность, но факт его отсутствия вызвал волну критики в оппозиционно настроенных кругах.

Кавелашвили - бывший футболист, выступавший в ряде советских команд и сборной Грузии. Он стал одним из главных инициаторов законопроекта об иностранных агентах, спровоцировавшего весной 2024-го массовые протесты по всей республике.

Протестующие утром 14 декабря начали собираться около здания парламента Грузии, где начались выборы главы государства.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 09:22
Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом на выборах президента Грузии
Global Look Press
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили демонстративно прошлась пешком перед зданием парламента страны в Тбилиси, где в субботу стартовали выборы главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Зурабишвили прошлась по проспекту Руставели в сопровождении охраны. На вопросы журналистов она ответила, что направляется на работу в президентский дворец Орбелиани, никаких политических заявлений глава государства не сделала.

Собравшиеся около парламента участники протестной акции встретили Зурабишвили с аплодисментами.

Президентские выборы в Грузии проходят в субботу, 14 декабря. Это первые в истории страны выборы, когда президента выберут избирательной коллегией из 300 человек, а не с помощью тайного голосования Единственным кандидатом на пост президента стал выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» депутат Михаил Кавелашвили.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
14 декабря 2024, 03:02
«Самые тяжелые санкции». Вучич подтвердил санкции против NIS из-за «Газпром нефти»
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что США введут санкции против сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит российской «Газпром нефти». Вучич в эфире телеканала TV Informer пообещал «поговорить с американцами».

«Мы получили подтверждение того, что США через несколько дней введут санкции против NIS из-за российской собственности», - заявил Вучич.

По словам лидера Сербии, это одна самых неприятных новостей за последние годы, ведь кроме «Газпром нефти» акции NIS принадлежат правительству страны в объеме 29,87%. Еще чуть больше 6% акций держит «Газпром».

Также Вучич отметил, что несмотря на то, что эти санкции вводят в первую очередь против России, Сербию также ожидают тяжелые последствия.

«Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени мы сможем получить. Ведь хорватская JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода - прим. ред.) сразу же сообщит нам, что не пропустит сырье по нефтепроводу», - отметил президент, добавив, что попробует «поговорить с американцами», чтобы сгладить последствия санкций.

Ранее Венгрия и Болгария нашли способ обеспечить транзит российского газа, несмотря на санкции США. Для расчетов страны используют российский Газпромбанк.

США Сербия Санкции Нефть Россия Газпром Александр Вучич Газпром нефть
14 декабря 2024, 00:49
СМИ сообщили о приказах Асада по российским военным базам в Сирии
РИА «Новости»
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Свергнутый оппозиционными силами экс-президент Сирии Башар Асад приказывал своим войскам охранять российские военные базы. Об этом сообщило издание Free Syria News Network (FSNN).

По данным FSNN, Асад приказал защищать как минимум базу России в Хмеймиме. Для этого отрядили ряд офицеров Пятого корпуса вооруженных сил республики.

Одним из подразделений командовал Сухайль Аль-Хасан, известный сирийский военачальник. До падения режима Асада он возглавлял элитную 25-ю дивизию Сирийской арабской армии.

Ранее источники западных СМИ рассказали, что 7 декабря, за день до того, как оппозиция вошла в Дамаск, Асад встречался с военным руководством в министерстве обороны.

На встрече присутствовали не менее 30 армейских чинов. Асад, по словам собеседников западных агентств, заверил их, что российская военная помощь скоро прибудет. Затем политик направился в аэропорт и улетел из страны - о его планах не знали даже родственники.

Свергнутый оппозиционными силами экс-президент Сирии Башар Асад приказывал своим войскам охранять российские военные базы. Об этом сообщило издание Free Syria News Network ( FSNN ).

Сирия Военные Армия Башар Асад
13 декабря 2024, 21:15
Над авиабазой Рамштайн в Германии заметили неопознанные беспилотники
РИА «Новости»
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Неопознанные беспилотники заметили в небе над военными объектами в Германии. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

«Дроны несколько раз были замечены над военной базой США, оборонным концерном Rheinmetall и химической компанией BASF. Это беспокоит органы безопасности. Средств противодействия, по-видимому, нет», - сообщило издание.

Неопознанные беспилотники заметили над базой Рамштайн в вечерние часы 3 и 4 декабря. Военные подтвердили информацию о дронах, но заявили, что они не оказали воздействия на работу объекта.

Ранее немцев предупредили о возможных длительных отключениях электроэнергии. Власти заявили, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны, так как возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

Германия Беспилотники Военные

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