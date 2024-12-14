Протестующие в Грузии обратились к кандидату в президенты с неожиданной просьбой

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что США введут санкции против сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит российской «Газпром нефти». Вучич в эфире телеканала TV Informer пообещал «поговорить с американцами».

«Мы получили подтверждение того, что США через несколько дней введут санкции против NIS из-за российской собственности», - заявил Вучич.

По словам лидера Сербии, это одна самых неприятных новостей за последние годы, ведь кроме «Газпром нефти» акции NIS принадлежат правительству страны в объеме 29,87%. Еще чуть больше 6% акций держит «Газпром».

Также Вучич отметил, что несмотря на то, что эти санкции вводят в первую очередь против России, Сербию также ожидают тяжелые последствия.

«Это, вероятно, самые тяжелые санкции. Посмотрим, сколько времени мы сможем получить. Ведь хорватская JANAF (компания-оператор Адриатического нефтепровода - прим. ред.) сразу же сообщит нам, что не пропустит сырье по нефтепроводу», - отметил президент, добавив, что попробует «поговорить с американцами», чтобы сгладить последствия санкций.

Ранее Венгрия и Болгария нашли способ обеспечить транзит российского газа, несмотря на санкции США. Для расчетов страны используют российский Газпромбанк.