Протестующие в Ереване потребовали предоставить гуманитарный коридор армянскому населению Нагорного Карабаха
Несколько сотен граждан провели шествие по центральным улицам Еревана. Об этом сообщил ТАСС. Протестующие требовали обеспечить гуманитарный коридор армянскому населению в Нагорно-Карабахской Республике.
Перед шествием у здания правительства прошла акция. Помимо требований о помощи армянам в Карабахе, демонстранты выступали против премьер-министра Никола Пашиняна. После этого участники протеста двинулись по проезжей части главных улиц столицы, выкрикивая лозунги через громкоговоритель.
Накануне также прошла подобная акция. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Ожидается, что акции продолжатся и в последующие дни.
Ранее стало известно, что правоохранители возбудили уголовные дела в отношении 49 человек за нарушения во время протестных акций 19 сентября.