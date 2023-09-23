Протестующие в Ереване потребовали предоставить гуманитарный коридор армянскому населению Нагорного Карабаха

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Перед шествием у здания правительства прошла акция. Помимо требований о помощи армянам в Карабахе, демонстранты выступали против премьер-министра Никола Пашиняна. После этого участники протеста двинулись по проезжей части главных улиц столицы, выкрикивая лозунги через громкоговоритель.

Накануне также прошла подобная акция. В ней приняли участие несколько тысяч человек. Ожидается, что акции продолжатся и в последующие дни.

Ранее стало известно, что правоохранители возбудили уголовные дела в отношении 49 человек за нарушения во время протестных акций 19 сентября.