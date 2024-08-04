04 августа 2024, 18:59

Протестующие в Британии добрались до отеля с мигрантами

РИА «Новости»
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Участники массовых беспорядков в Великобритании подожгли мусорные баки и покрышки около отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме. По версии погромщиков, в гостинице разместились прибывшие в страну нелегальные мигранты. Об этом сообщила газета The Guardian.

Здание окружили более 100 человек. Камнями они перебили часть окон в отеле, а затем пробралась внутрь гостиницы в поисках потенциальных жертв. Оставшиеся на улице протестующие устроили рукопашную с прибывшими на место сотрудниками полиции.

Крупные акции протеста переросли в погромы в нескольких десятках городов Великобритании после резни в детской танцевальной школе в Саутпорте, где погибли три девочки, еще восемь детей получили ранения.

Подозреваемым по делу полиция назвала подростка Акселя Рудакубана - уроженца Кардиффа, чья семья прибыла в королевство из Руанды во время геноцида. Организаторами беспорядков власти считают ультраправые группировки.

По последним данным, только за минувшие сутки полицейские задержали более 100 погромщиков. Министр внутренних дел Иветт Купер разрешила правоохранителям использовать все меры для разгона протестующих.

Великобритания Мигранты Беспорядки Полиция
04 августа 2024, 18:56
Организаторы церемонии открытия Олимпиады в Париже пожаловались на угрозы
РИА «Новости»
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Отвечавшая за организацию и постановку церемонии открытия Олимпийских игр в Париже продюсерская компания Paname-2024 заявила о получении электронных писем с угрозами убийством в адрес режиссера и генерального директора фирмы Тома Жолли. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщила газета Le Parisien.

Продюсеры заявили, что анонимные авторы посланий пригрозили «наказанием Аллаха», а также приложили несколько отрывков из Корана. Все присланные послания с угрозами компания отправила в прокуратуру.

Пресс-служба надзорного ведомства заявила, что расследование по факту случившегося уже начал Национальный центр по борьбе с ненавистью. Сейчас специалисты изучают сообщения в социальных сетях по жалобе Тома Жолли.

Сам режиссер пояснял, что столкнулся с резкой критикой и угрозами убийством за свою сексуальную ориентацию. Кроме того, хейтеры ложно приписали ему израильское происхождение.

Также с потоками ненависти в интернете столкнулась французский диджей Барбара Бутч , ставшая участницей церемонии открытия. Она заявила, что сделает все, чтобы наказать организаторов травли.

Париж Интернет Франция Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 17:41
Более 100 участников погромов задержали в Великобритании
Unsplash
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Переросшие в массовые беспорядки и погромы акции против мигрантов продолжаются в Великобритании шестой день. Только за последние сутки правоохранители задержали более 100 человек, принимавших участие в погромах. Такие данные привел телеканал Sky News.

Протесты в стране начались после информационного вброса о том, что поножовщину с тремя погибшими воспитанницами в танцевальной студии города Саутпорт совершил 17-летний мусульманин, прибывший в Великобританию в качестве беженца.

Полиция и суд назвала подозреваемым уроженца Кардиффа из семьи руандийцев Акселя Рудакубана, гражданина Великобритании.

Информацию о том, что девочки в Саутпорте стали жертвой мигранта-мусульманина, распространил блогер Берни Споффорд в социальной сети X (бывший Twitter). Из-за ботов эта версия распространилась очень быстро и вывела на улицы сторонников ультраправых группировок.

Министерство внутренних дел Великобритании разрешило сотрудникам полиции принимать самые жесткие меры для разгона протестных акций. Глава ведомства Иветт Купер заявила, что власти подготовят дополнительные камеры для размещения задержанных.

Великобритания Беспорядки Полиция
04 августа 2024, 17:14
Обновленной стратегии НАТО по России предрекли провал
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс разработает новую стратегию отношений с Россией. Она станет еще более воинственной, чем действующая, заявил член Ассоциации журналистов БРИКС, научный сотрудник Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Выход новой стратегии анонсировал помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам.

Он заявил, что США и их союзники пересмотрят стратегию НАТО в отношении России. По словам Лейроса, Запад решил лишь адаптировать ее к текущим обстоятельствам, но сохранить главную цель - заставить Украину победить в прокси-конфликте.

«НАТО продолжает попытки „окружить“, „задушить“ и „измотать“ Россию через Украину. <…> О’Брайен также дал понять, что в долгосрочной перспективе не будет возможности мира», - сказал он.

По мнению Лейроса, такая стратегия неэффективна. Он заявил, что американцы не учли прогнозы аналитиков о поражении Украины. Также военный аналитик призвал США пересмотреть цели и отказаться от сохранения однополярного мирового порядка.

Члены НАТО разработали стратегический план на случай прямого столкновения с Россией. Журналист Йан Дэвис заявил, что его создавали за закрытыми дверьми и без привлечения независимых экспертов.

Международные отношения Россия НАТО
04 августа 2024, 14:13
Россия больше не пойдет на односторонние уступки по Украине
РИА «Новости»
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Россия готова вести переговоры по Украине только на взаимовыгодных условиях. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» предупредил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что страна больше не согласится на односторонние уступки.

«Никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», - сказал он.

Рябков подчеркнул, что время односторонне выгодных решений и подарков в адрес США осталось в прошлом. Он призвал договариваться только по принципу «баш на баш». Замминистра заверил, что американцы хорошо понимают разговор на таких условиях.

По последним данным, доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта, увеличилась до 32%.

США Дипломатия Международные отношения Россия Переговоры МИД РФ Отношения России и Украины

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