16 ноября 2024, 15:13

Протестующие в Абхазии отказались от предложения Бжании о досрочных выборах

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Сторонники оппозиции не согласились на предложение президента Абхазии Аслана Бжании о проведении досрочных выборов в стране. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед демонстрантами выступил один из лидеров протеста Адгур Ардзинба и передал им предложения Бжании. Он также спросил у собравшихся, согласятся ли они, чтобы исполняющим обязанности главы государства до выборов стал вице-президент. Протестующие отвергли предложения Бжании и отказались покинуть правительственный комплекс. Они заявили, что согласятся лишь на отставку лидера государства.

Бжания пообещал сложить полномочия только после того, как сторонники оппозиции уйдут из здания парламента. Он добавил, что в случае отставки выдвинет свою кандидатуру на новых президентских выборах.

Волна протестов захлестнула Абхазию после обсуждения инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция не увидела в договоре никакой пользы и вышла на акции протеста.

Абхазия Выборы Протесты в Абхазии
16 ноября 2024, 15:48
Британские авианосцы признали уязвимыми перед вражескими ракетами
Unsplash
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Авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales оказались уязвимым звеном Королевского флота Великобритании. Об этом сообщила газета The Times.

По словам источника, на недавних учениях проверяли способности флота противостоять «подавляющей силе», включая сценарий потопления авианосца.

Директор по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэви отметил, что технологии производства ракет быстро развиваются, и противнику стало проще обнаружить авианосцы. Например, Китай планирует продолжать развивать дальность своих противокорабельных ракет, а также производить гиперзвуковые комплексы DF-17, что может предоставить серьезную угрозу для западных сил в Тихом океане.

Представители Королевского флота в свою очередь заверили, что корабли защищены новейшими системами обороны, а любые сценарии, в том числе затопления, отрабатываются для обеспечения безопасности Великобритании.

Великобритания Ракеты Корабли
16 ноября 2024, 15:01
Общественная палата Абхазии поддержала Бжанию в вопросе легитимности власти
РИА «Новости»
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Общественная палата Абхазии выразила поддержку президенту республики Аслана Бжании в вопросе возвращения легитимности его власти. Об этом ТАСС заявил член палаты Давид Пилия.

Также Бжанию поддержали главы нескольких российских регионов, назвав события 15 ноября попыткой государственного переворота.

Ранее президент республики заявил, что он уйдет в отставку , когда протестующие освободят здание парламента. До этого он утверждал, что все руководство Абхазиии, включая его самого, останутся на своих местах и будут работать дальше.

Протестующие в Абхазии прорвались в здание парламента 15 ноября. Участники акции протеста против ратификации инвестиционных соглашений с Россией призвали главу государства покинуть свой пост.

Отставки Абхазия Протесты в Абхазии Аслан Бжания
16 ноября 2024, 14:19
Запрет России на поставки урана ударит по энергетике США
РИА «Новости»
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Запрет России на поставки обогащенного урана в США может негативно сказаться на американской энергетике, ценах на энергоносители, а также на международные отношения в целом. Об этом сообщило издание Daily Wrap.

Автор публикации отметил, что доля российских поставок от всего импорта ядерного топлива в США составила почти 35%. Запрет на поставки урана, вероятно, повлияет на стабильность поставок и цены на энергоносители в США, поскольку придется искать других поставщиков.

Данный запрет может вызвать еще большую напряженность между Западом и Россией, а также способен побудить другие страны, использующие российский уран, пересмотреть свои энергетические стратегии, уточнили журналисты.

Ранее австрийская нефтегазовая компания OMV сообщила о прекращении поставок газа со стороны «Газпрома». Информацию подтвердил канцлер Карл Нехаммер.

США Международные отношения Торговля Россия
16 ноября 2024, 13:30
Захарова призвала сенаторов от Демпартии США расследовать убийство Джона Кеннеди
Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сенаторам США от Демократической партии заняться расследованием убийства своего однопартийца и бывшего президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи. Заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь», - заявила Захарова.

Также она отметила, что сенаторам стоило бы приступить к расследованию коррупционных связей действующего президента Джо Байдена и его семьи, а также его спонсирование Украины.

Таким образом она ответила на призывы сенаторов от Демпартии расследовать контакты Маска с Россией.

Ранее Захарова назвала позицию Польши по Украине «адским цинизмом». Она предупредила, что скоро «разговоры об Украине» могут быть «без украинцев».

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден Демократическая партия США

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