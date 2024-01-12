Протестующие устроили у Белого дома митинг против атаки хуситов в Йемене

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Активисты потребовали руководство США прекратить обстрел территории Йемена и остановить конфликты в Газе между Израилем и ХАМАС. Протестующие скандируют лозунги, некоторые из демонстрантов развернули флаги Палестины и плакаты.

Корреспондент издания рассказал, что акция носит мирный характер. Сотрудники полиции присутствуют на митинге, но не вмешиваются.

Ранее США обстреляли территорию Йемена и ударили по хуситам. Американская армия поразила не менее 10 объектов боевиков. Представители хуситов пообещали ответить на удары американцев. Замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США заплатят высокую цену за ракетные атаки.

Пентагон сообщил, что целью ударов стало снижение военного потенциала боевиков , которые нападают на корабли в Красном море. По информации NBC News , США и Великобритания поразили повстанцев ракетами «Томагавк».