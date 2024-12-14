Президентские выборы в Грузии проходят 14 декабря, они стали первыми в истории страны, когда президента избирает коллегия из 300 человек, а не население путем прямого тайного голосования. Нынешний президент Саломе Зурабишвили должна покинуть пост 29 декабря в связи с истечением срока полномочий.

Таким образом протестующие напомнили, что единственный кандидат на пост президента Михаил Кавелашвили в прошлом был футболистом. Он выступал в составе сборной Грузии, а также становился чемпионом России и Швейцарии.

Кроме того, группа митингующих сожгла футболку с фамилией мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который в прошлом выступал в итальянском «Милане» и сборной Грузии.