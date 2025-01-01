01 января 2025, 01:40

Протестующие накрыли новогодний стол в центре Тбилиси

РИА «Новости»
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Грузинская оппозиция встречает Новый год, накрыв большой праздничный стол на проспекте Руставели перед парламентом страны. В торжеству присоединилась экс-президент Саломе Зурабишвили, сообщило РИА «Новости».

Протестующие расставили столы с угощениями с площади Свободы до гостиницы Марриот. Еду и напитки они принесли с собой. Новогодний стол символично украсили в цвета флага Грузии, белый и красный.

Во время акции Зурабишвили, чьи полномочия истекли 29 декабря , планирует выступить с заявлением. Сейчас на площади собрались несколько тысяч человек.

Протесты в Грузии начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке обсуждения вопроса о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Новый виток протестной активности активизировался после выборов президента Грузии , которые прошли 14 декабря. В последнее время митингующие перестали бросать бутылки в здание парламента, а силовики не используют против них водометы и слезоточивый газ.

Грузия Протесты Оппозиция Новый год
01 января 2025, 00:42
Суд в Казахстане взыскал с пенсионера 1,7 млн рублей за двойное гражданство
РИА «Новости»
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Суд в Казахстане взыскал с проживающего в Астане пенсионера, имеющего двойное гражданство, 8,9 миллиона тенге (1,7 миллиона рублей) за незаконно полученные пенсионные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Астаны.

«По акту реагирования прокуратуры города судом с получателя пенсионных выплат взысканы незаконно полученные пенсионные выплаты в размере 8,9 миллиона тенге», - уточнили в прокуратуре.

Там пояснили, что пенсионер имел гражданство Казахстана и Российской Федерации. При этом он в течение 10 лет одновременно на территории двух государств получал пенсионные выплаты.

В надзорном ведомстве отметили, что в данном случае было нарушено соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. После переселения пенсионера в Казахстан ему должны были прекратить платить пенсию того же вида в России.

Кроме того, в Казахстане по закону запрещено двойное гражданство.

До этого в посольстве Казахстана сообщили о приостановке выдачи индивидуальных идентификационных номеров гражданам из-за рубежа, сообщило издание News.ru.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил об индексации страховых пенсий с 1 января 2025 года на 7,3%, причем эта цифра еще может увеличиться.

Штрафы Пенсия Казахстан Паспорта Суд Пенсионеры Россия Деньги СНГ
01 января 2025, 00:19
Жители Китая салютом поздравили Благовещенск с Новым годом
Freepik
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Жители китайского города Хэйхе запустили салют над рекой Амур, поздравив жителей Благовещенска с Новым годом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«У самих китайцев по их календарю Новый год наступит только 29 января, а продлится праздник до 16 февраля», - уточнил канал.

На опубликованных кадрах показали грандиозное шоу фейерверков, окрасивших реку Амур в яркие цвета.

В России Новый год уже встретили жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Праздничные гуляния начались также в Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай, Тува и Хакасия.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина и российский народ с наступающим 2025 годом, отметив, что наши страны продолжают двигаться вперед вместе «по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщило издание Ura.ru.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, причем его обращение первыми увидели жители Чукотки и Камчатки, где разница во времени с Москвой составляет девять часов.

Праздники Россия Китай Новый год
01 января 2025, 00:01
Финляндия закрыла выезд из страны семи морякам танкера Eagle S
Global Look Press
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Проходящим подозреваемыми по уголовному делу электрического кабеля Estlink 2 семи членам экипажа танкера Eagle S закрыли выезд из Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции.

Само судно остается на стоянке в Сватербеке. Сроков его освобождения в ведомстве не назвали.

Старший детектив из Национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямяки заявила, что для подозреваемых запрет на выезд из страны самая мягкая мера пресечения из возможных.

«По мере продолжения расследования собирается дополнительная информация, поэтому не исключено, что число лиц, на которых распространяется запрет на выезд увеличится», - подчеркнула она.

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет танкер Eagle S задержали в Финляндии 26 декабря. Следователи считают, что судно своим якорем порвало электрический кабель Estlink 2 в Балтийском море. По мнению криминалистов, следы якоря протянулись на несколько десятков километров по морскому дну. Но сбор доказательств затянулся из-за сложных погодных условий.

Уголовное дело Финляндия Полиция
31 декабря 2024, 23:13
США предрекли самые мощные мегаштормы в истории
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США угрожает череда самых мощных штормов в истории. Такой прогноз сделала группа международных экспертов в книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают», сообщило Daily Mail.

По словам автора и моряка Портера Фокса, Соединенным Штатам придется столкнуться с более сильными бурями, чем ураган «Хелен». Более 60 экспертов сделали вывод, что сжигание ископаемого топлива спровоцировало выброс эквивалентной энергии в системы Земли, предвещая новую эру «мегаураганов».

В своей работе Фокс поделился теорией возникновения урагана «Даниэль», который может обрушиться на восточное побережье США до конца столетия. Он утверждает, что шторм будет сопровождаться ветром со скоростью 308 километров в час.

Кроме того, шторм может грозить Нью-Йорку серьезными последствиями. Например, разрушением моста Верраццано-Нэрроус, набережных и защитных сооружений в Нижнем Манхэттене. Это приведет к гибели свыше 42 тысяч человек, резюмировал Фокс.

Осенью ураган «Милтон» обрушился на Флориду. В результате тайфунов и сильных ливней погибли 10 местных жителей.

США Нью-Йорк Ураган Шторм Флорида Тайфун

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