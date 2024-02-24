24 февраля 2024, 12:28

Протестующие фермеры в Париже прорвались на сельхозвыставку к Макрону

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Недовольные политикой правительства фермеры в Париже прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

С самого утра фермеры толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай. Между охранниками и протестующими начались стычки.

«Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами», - передавало агентство.

Демонстранты взломали ворота через несколько минут после прибытия Эммануэля Макрона в Пор-де-Версай, сообщил канал BFM TV. Нескольких человек арестовали.

«Макрон в отставку», - скандировали протестующие.

Фермер, член Сельской координации Патрик Леграс заявил каналу, что сожалеет о бездействии исполнительной власти в отношении их требований.

«Нас всех притесняют, это драматично для сельскохозяйственного мира и имиджа Франции во всем мире», - сказал он.

Демонстрации проходят по всей стране. В преддверии Салона сельского хозяйства фермеры вывалили навоз на улицах разных городов страны. Участники акции блокировали множество автодорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции.

Париж Выставки Сельское хозяйство Эммануэль Макрон Франция Фермеры
24 февраля 2024, 11:42
«Они наши враги». Медведев призвал отомстить Западу за санкции
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Он отметил, что сейчас ограничения направлены уже не против властей или бизнеса, а против всех россиян. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Резон понятен - чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», - написал Медведев.

Зампред Совбеза предложил устраивать западным странам экономические трудности, продвигать решения, которые ущемят интересы Запада. Причем делать это постоянно и открыто.

Дмитрий Медведев Санкции Россия Запад Бизнес
24 февраля 2024, 11:28
«Вас тошнит?» Беглый иноагент Смольянинов спел в кафе за 500 евро и еду
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Актера-иноагента Артура Смольянинова* заметили в небольшом кафе в Риге. Артист провел трехчасовой концерт, за который получил 500 евро и еду. Кадры с творческого вечера опубликовал Telegram-канал Shot.

Актера-иноагента Артура Смольянинова * заметили в небольшом кафе в Риге. Артист провел трехчасовой концерт, за который получил 500 евро и еду. Кадры с творческого вечера опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации издания, выступление звезды фильма «Девятая рота» прошло 21 февраля в кафе Elpa на улице Бруниниеку. Послушать актера пришли несколько десятков человек, для которых Смольянинов * спел 17 песен.

Во время концерта иноагент рассказывал о «тяжелой жизни» в России и о том, что ему пришлось все начинать с нуля. Один из зрителей заявил Смольянинову * , что когда он поет, лучше не есть.

«Я про „попить“. В смысле, вас тошнит?» - обратился к залу артист.

За свое выступление он получил 500 евро, а также поужинал на 83 евро вместе со своими друзьями, указали авторы статьи.

Смольянинов * выступает на концертных площадках вместе с пианистом и называет этот дуэт «камерным-камерным» составом группы cheLovek. Telegram-канал Russian Fox отмечал, что песни актера звучали в кафе «под грохот посуды».

* признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов

Латвия Концерты Актеры Иноагенты
24 февраля 2024, 10:55
Глава ВТБ Костин назвал беспочвенными обвинения США в обходе санкций
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Председатель правления ВТБ Андрей Костин отверг выдвинутые в отношении него в США обвинения, связанные с обходом санкций. Он счел такие утверждения беспочвенными, сообщило РИА «Новости».

Костин заявил, что никогда не нарушал законы, включая американские, санкции не обходил.

Он также призвал партнеров не искать пути обхода ограничений и создавать другой мир, в котором не будет места для давления политической элиты и военного лобби США.

До этого Министерство финансов США выдвинуло Костину обвинение в «отмывании денег и нарушении санкций». США взяли под арест двух помощников банкира за возможное содействие в обходе санкций.

Накануне Минфин США расширил список антироссийских санкций , включив в него несколько банков. В частности, ограничения затронули ПАО «СПБ Банк», Банк Авангард, РостФинанс Банк, Модульбанк и другие кредитные организации.

США Банки Санкции Россия
24 февраля 2024, 08:27
Аргентинская провинция выдвинула руководству страны ультиматум
Freepik
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Аргентинская провинция Чубут может прекратить поставлять нефть и газ федеральному правительству, если региону не направят полагающиеся ему доходы от налогов. Об этом заявил губернатор Игнасио Торрес в соцсети X.

Он отметил, что провинции являются неотъемлемой частью государства и заслуживают уважения. Торрес назвал шантажом действия президента Хавьера Милея и призвал вернуть региону положенные ему средства.

«Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву», - подчеркнул губернатор.

О напомнил, что в феврале власти «незаконно удержали» 13,5 миллиона долларов, которые составляли более трети месячной доли налоговых сборов для региона.

«Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», - выдвинул ультиматум глава провинции.

Ранее аргентинский президент объявил о проведении 300 «шоковых» реформ. Он пообещал «встряхнуть» экономику страны, чтобы улучшить ее положение в долгосрочной перспективе.

Аргентина Газ Доходы Налоги Нефть Экономика

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