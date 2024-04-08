Протаскивание Косова в Совет Европы осудили в МИД России

В ведомстве напомнили, что 27 марта комиссия ПАСЕ по политическим вопросам и демократии одобрила проект заявки Косова на вступление в организацию от мая 2022 года.

Теперь документ рассмотрят на пленарной ассамблее ПАСЕ, где его оценят представители комиссии по правам человека и юридическим вопросам, а также комиссии по недискриминации и равенству.

«Настойчивое протаскивание Косова в Совете Европы стало еще одним свидетельством деградации организации. Авторы инициативы перешагнули устав Совета, в котором говорится о создании организации ради укрепления единства народов Европы», - заявили в МИД.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич заявил, что страна находится перед тяжелыми вызовами. По его словам, речь идет в том числе о вероятном вступлении Косова в Совет Европы.