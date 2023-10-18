«Просты, как три копейки». Деньги и власть над миром стали общечеловеческими ценностями Запада

18 октября 2023, 15:26
РИА «Новости»
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Общечеловеческие ценности Запада оказались простыми как три копейки. Речь идет о деньгах и абсолютной власти над миром. Ради них страны, которые возомнили себя гегемонами, готовы уничтожать других и превращать города в руины. Об этом в колонке для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Ради этих ценностей можно уничтожать страны и превращать города в руины.

Потому что в этих странах у людей другие, куда менее великие ценности - жить, растить детей, любить. Иметь элементарное - кусок хлеба и воду. И не бояться, что к тебе в дом прилетит демократическая бомба с F-16, чтобы пояснить тебе за ценности.

Свобода слова на Западе идет вразрез с общечеловеческими ценностями Вот, к примеру, один из футбольных клубов Германии отстраняет своего игрока из-за того, что тот выложил в соцсети пост в поддержку Палестины. Не ХАМАС, заметьте, а именно Палестины. Простых мужчин, женщин, стариков и детей. Которых в Газе два миллиона. Администрация клуба заявляет, что свобода слова быть должна, но пост отстраненного игрока идет вразрез с «ценностями клуба».

Какими ценностями? Да все теми же, общечеловеческими.

Выступает какой-то государственный деятель Израиля и прямо говорит, что в Газе нет центров для программистов, нет заводов электроники, нет научных центров, вообще ничего нет. Только террористы бегают. Даже если им по восемь или по восемьдесят лет. Совершенно бесполезная территория, населенная бесполезными и опасными людьми. Нечего их вообще жалеть.

Не «человеки», а вредные существа Ему вторит пресс-секретарь Биби Нетаньяху - Газа так долго жила под ХАМАС, что сама им стала и жалеть там вообще некого. Людей там не осталось. Просто два миллиона каких-то вредных существ.

И вот это тоже ценности. Судя по тому, что никто в «цивилизованном мире» не выступает против - те самые ценности, общечеловеческие. Для человеков. А те, кто их не разделяет - они, стало быть, не человеки. Тоже существа, как те, в Газе. И в Донбассе, и в Сирии, и в Иране, Афганистане, Венесуэле да и вообще везде.

Далее - прямая речь.

Ребята, которые мнят себя мировыми гегемонами, а мне вот всегда было интересно, а что же есть вот эти ваши правила и общечеловеческие ценности? События, которые происходят в мире в последнее время, ответ на часть вопроса дали - ваши правила, это когда совсем без правил, но только вы. Но вот вторая часть вопроса остается нераскрытой. И она особенно интересна, потому что вы любите говорить про эти «ценности», их защиту, вставляете их куда не попадя, все чаще ни к месту.

Общечеловеческие ценности Запада - деньги и власть Сейчас Запад целиком и полностью встал на сторону Израиля. Потому что Израиль свой, а вот те, в Газе - они не разделяют общечеловеческих ценностей.

И вот тут я начинаю понимать, что эти самые общечеловеческие ценности просты, как три копейки - абсолютная власть над миром и деньги. Огромные деньги ради все той же власти. Все остальное - пыль и тлен. Включая существ, которые эти ценности разделять не хотят.

Ради этих ценностей можно убивать, калечить, грабить, насиловать. Можно делать вообще все, что угодно. Особенно с теми, кто не является адептом этой древней религии Запада.

Израиль Запад Конфликт Израиля и Палестины
Объект инфраструктуры пострадал в селе в Харьковской области
23 октября 2023, 09:28
РИА «Новости»
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Объект инфраструктуры получил повреждения в одном из сел Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«В Куриловке поврежден объект инфраструктуры», - написал чиновник, но никаких дополнительных подробностей не привел.

Утром 23 октября также появились данные о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Глава местной администрации Александр Прокудин уточнял, что речь идет об инженерном сооружении в Херсонском районе. Но о чем именно, он говорить не стал.

Об обстреле минувшей ночью сообщали также в Одесской области. По информации местного издания «Страна.ua» , под Одессой оказалась повреждена крыша склада на объекте припортовой инфраструктуры. Местные власти информацию об этом никак не комментировали.

Украина
Израиль нанес более 320 ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа
23 октября 2023, 09:03
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Армия обороны Израиля за сутки нанесла удары по 320 военным объектам ХАМАС на территории сектора Газа. Под огонь попали тоннели, оперативные командные центры и наблюдательные пункты палестинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля нанесла удары по целям, которые представляли угрозу в районе, прилегающем к сектору Газа», - указали в публикации.

В это число вошли десятки пунктов запуска минометных снарядов и противотанковых ракет ХАМАС.

В ночь на 23 октября Армия обороны Израиля также уничтожила ряд мест скопления палестинских боевиков, включая ячейку с противотанковыми ракетами.

Ранее глава Минобороны страны Йоав Галант сообщил, то военная операция ЦАХАЛ может продлиться до трех месяцев. По его словам, данные сроки связаны с полным уничтожением ХАМАС.

С подобным заявлением также выступил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Армия обороны Израиля не остановится , пока полностью не ликвидирует военный потенциал палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия
Около 200 тысяч израильтян из-за боевых действий бежали из дома
23 октября 2023, 08:37
Unsplash
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В Израиле около 200 тысяч человек из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла» эвакуировались в более безопасные районы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.

По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.

Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.

Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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