«Просты, как три копейки». Деньги и власть над миром стали общечеловеческими ценностями Запада

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Ради этих ценностей можно уничтожать страны и превращать города в руины.

Потому что в этих странах у людей другие, куда менее великие ценности - жить, растить детей, любить. Иметь элементарное - кусок хлеба и воду. И не бояться, что к тебе в дом прилетит демократическая бомба с F-16, чтобы пояснить тебе за ценности.

Свобода слова на Западе идет вразрез с общечеловеческими ценностями Вот, к примеру, один из футбольных клубов Германии отстраняет своего игрока из-за того, что тот выложил в соцсети пост в поддержку Палестины. Не ХАМАС, заметьте, а именно Палестины. Простых мужчин, женщин, стариков и детей. Которых в Газе два миллиона. Администрация клуба заявляет, что свобода слова быть должна, но пост отстраненного игрока идет вразрез с «ценностями клуба».

Какими ценностями? Да все теми же, общечеловеческими.

Выступает какой-то государственный деятель Израиля и прямо говорит, что в Газе нет центров для программистов, нет заводов электроники, нет научных центров, вообще ничего нет. Только террористы бегают. Даже если им по восемь или по восемьдесят лет. Совершенно бесполезная территория, населенная бесполезными и опасными людьми. Нечего их вообще жалеть.

Не «человеки», а вредные существа Ему вторит пресс-секретарь Биби Нетаньяху - Газа так долго жила под ХАМАС, что сама им стала и жалеть там вообще некого. Людей там не осталось. Просто два миллиона каких-то вредных существ.

И вот это тоже ценности. Судя по тому, что никто в «цивилизованном мире» не выступает против - те самые ценности, общечеловеческие. Для человеков. А те, кто их не разделяет - они, стало быть, не человеки. Тоже существа, как те, в Газе. И в Донбассе, и в Сирии, и в Иране, Афганистане, Венесуэле да и вообще везде.

Далее - прямая речь.

Ребята, которые мнят себя мировыми гегемонами, а мне вот всегда было интересно, а что же есть вот эти ваши правила и общечеловеческие ценности? События, которые происходят в мире в последнее время, ответ на часть вопроса дали - ваши правила, это когда совсем без правил, но только вы. Но вот вторая часть вопроса остается нераскрытой. И она особенно интересна, потому что вы любите говорить про эти «ценности», их защиту, вставляете их куда не попадя, все чаще ни к месту.

Общечеловеческие ценности Запада - деньги и власть Сейчас Запад целиком и полностью встал на сторону Израиля. Потому что Израиль свой, а вот те, в Газе - они не разделяют общечеловеческих ценностей.

И вот тут я начинаю понимать, что эти самые общечеловеческие ценности просты, как три копейки - абсолютная власть над миром и деньги. Огромные деньги ради все той же власти. Все остальное - пыль и тлен. Включая существ, которые эти ценности разделять не хотят.

Ради этих ценностей можно убивать, калечить, грабить, насиловать. Можно делать вообще все, что угодно. Особенно с теми, кто не является адептом этой древней религии Запада.