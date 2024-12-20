20 декабря 2024, 00:08

«Просто в самое сердце». Симоньян — об ответе Путина о помиловании Байденом сына

РИА «Новости»
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что была удивлена и обрадована ответом президента Владимира Путина на вопрос о помиловании американским лидером Джо Байденом своего сына Хантера. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В ходе прямой линии российский лидер отметил, что в Байдене оказалось больше человека, чем политика. Путин добавил, что не стал бы его за это осуждать.

«Что касается личных впечатлений: меня и очень удивил, и обрадовал ответ на вопрос про Байдена и его сына. <…> Вот это просто в самое сердце», - сказала Симоньян.

Она предположила, что может поэтому президент помнит все важные цифры, понимая, что это не просто «на бумажке закорючки», а жизнь нашего народа.

Симоньян добавила, что это удивительно для человека, находящегося столько времени у власти. Ведь Путин продолжает прислушиваться к проблемам сограждан, при этом еще оставаясь хорошим и добрым человеком.

Прямая линия и пресс-конференция Путина продлилась больше четырех часов , превысив прошлогоднюю.

США Россия Владимир Путин Джо Байден Маргарита Симоньян Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 23:43
В США пригрозили усилить боеготовность ядерных сил при отказе России от диалога
Unsplash
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Руководство США захотело обсудить с Россией ядерные риски, пригрозив в случае отказа усилить боеготовность своих ядерных сил. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит нарушать ДСВН (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - прим. ред.) и откажется от взаимодействия», - сообщил он При этом чиновник добавил, что США уже внедрили новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.

Россия приостановила участие в российско-американском ДСНВ в феврале 2023 года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, это связано с необходимостью понять, на что претендуют натовские Франция и Великобритания, имеющие стратегические арсеналы ЯО.

Ранее Путин объяснил, что обеспечение защиты Белоруссии является важным компонентом обновленной ядерной стратегии России.

Ядерное оружие США Белый дом в США Россия Оружие Владимир Путин
19 декабря 2024, 14:51
Путин опроверг слухи о БРИКС как инструменте противодействия Западу
РИА «Новости»
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БРИКС работает ради своих интересов и не является инструментом для противодействия западным странам. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин.

По его словам, у организации нет никакой конфронтационной повестки.

«БРИКС не является инструментом противодействия Западу, мы не работаем против кого бы то ни было, мы работаем за свои интересы, за интересы стран - участниц этой организации», - подчеркнул Путин.

Ранее глава государства отметил свободную работу американских журналистов на российской территории. В Вашингтоне есть люди, желающие ослабить Россию, которая за последние годы стала сильнее, сообщил он. Несмотря на гонения в США, российская сторона не стала препятствовать работе представителей американской прессы, добавил Путин.

Запад БРИКС Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 14:20
Путин выразил готовность встретиться с Трампом
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заявил о готовности встретиться и провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе прямой линии в Гостином Дворе он отметил, что не разговаривал с американским политиком более четырех лет.

Глава государства добавил, что пока не знает, когда сможет встретиться с Трампом.

США Дональд Трамп Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным 2024
19 декабря 2024, 14:09
Абхазского депутата застрелили у здания парламента
РИА «Новости»
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Абхазский депутат Вахтанги Голандзия получил смертельные ранения в перестрелке у здания парламента страны. Об этом сообщил Sputnik.

Абхазия Депутаты Политический кризис в Абхазии

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