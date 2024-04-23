«Просто раздавлена». Матвиенко назвала Европу полным вассалом США

«Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами», - сказала она.

Валентина Матвиенко заявила, что цель США - снизить конкурентоспособность Европы еще сильнее. По ее словам, Штаты стремились «додушить» союзников.

Россия даст жесткий и адекватный ответ на изъятие своих зарубежных активов, предупредила спикер Совфеда. Она сообщила, что законопроект уже разработали. По словам Валентины Матвиенко, конфискация станет беспрецедентным и разрушительным шагом для мировой экономики.

Спикер Совфеда прокомментировала гибель военкора Семена Еремина в зоне СВО. Она назвала произошедшее целенаправленным подлым убийством.

«Известия» сообщили, что он умер 19 апреля.