«Просто, но эффективно». Маск объяснил выгоду Байдена от наплыва мигрантов

«[Байден намерен] легализовать их, чтобы создать постоянное большинство - однопартийное государство. Поэтому он так поощряет нелегальную иммиграцию. Просто, но эффективно», - пояснил бизнесмен.

США столкнулись с огромным потоком мигрантов из Мексики. Власти каждого из штатов, имеющих общую границу с североамериканской страной, были вынуждены самостоятельно бороться с наплывом нелегалов.

В Техасе сначала организовали частичное заграждение из колючей проволоки , а позже решили сделать ее по всей границе. Однако Верховный суд США по запросу администрации Байдена признал это незаконным.

Генпрокуроры 26 штатов направили Байдену коллективное письмо , в котором выразили поддержку властям Техаса. Они заявили, что штаты должны иметь право защищать свои границы.